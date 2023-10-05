Kırşehir Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör İstifa Etti
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nde kötü gidişat sonrası teknik direktör görevini bıraktı. Kulüp Başkanı Çağatayhan Torun, istifayı karşılıklı anlaşma sonucu aldıklarını açıkladı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nde kötü gidişat sonrası teknik direktör görevini bıraktı.
Kulüp Başkanı Çağatayhan Torun; Teknik Direktör Ahmet Duman ile görüşmesinin ardından karşılıklı anlaşarak istifasını aldıklarını söyledi. Kırşehir FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 6 maçta galip gelemedi. 2 beraberlik 4 mağlubiyet alan Kırşehir FK 2 puanla 18. sırada yer alıyor.
Yeni teknik direktörün ise kulüp yönetimi tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanması bekleniyor. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor