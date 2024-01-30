Kırşehir FK Başkanı Eleştirilere Sitem Etti

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir FK Kulüp Başkanı Çağatayhan Torun, futbol takımı üzerine yapılan eleştirilere sitem etti.

Sosyal Medya hesabı üzerinden takımın gidişatıyla ilgili eleştirilerde insanların hakaret etmeye başladığını aktaran Kırşehir FK Başkanı Çağatayhan Torun, eleştiri sınırını aşan herkese eleştirilerini iade ettiğini söyledi.

Torun açıklamasında, "Tek işi eyyam yapmak olan insanlar var. Kırşehir FK'ne tek kuruşluk faydaları yok. Kulübün adı ve kulüp sevdalısı insanlardan rant sağlama peşinde koşanlar var. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çevirenleri biliyoruz. Kırşehir bizlere büyük kaynaklar aktarmadı bizlerde elimizde olanı heba etmedik"dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan yeşil beyazlı ekip, oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 16 puanla 16. sırada bulunuyor. - KIRŞEHİR