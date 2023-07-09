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Kırkpınar'da finalistler belli oldu

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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakalarında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek. Başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek.

- Kırkpınar'da finalistler belli oldu

EDİRNE - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakalarında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yarı final müsabakasında İsmail Balaban rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'de Mehmet Yeşil Yeşil'i yendi. Saat 17.40'ta başlayacak olan final müsabakasında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek. Başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor

Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban Spor Haberler

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