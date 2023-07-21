KidZania'nın ev sahipliğinde 4. Satranç Turnuvası düzenlendi

KidZania'nın ev sahipliğini yaptığı, İş Bankası'nın sponsoru olduğu 4. Satranç Turnuvası düzenlendi. Toplam 150 kişinin katıldığı satranç turnuvasında derece olmaksızın her yarışmacıya madalya verildi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un bu yıl 4'üncü kez düzenlediği, Satranç Turnuvası İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu destekleri ile 18-19 Temmuz tarihleri arasında saat 11.30-15.30, 20 Temmuz'da 11.30-13.45'te KidZania Vestel Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve üç gün sürdü. 5-9 yaş kategorisinde toplamda 150 yarışmacının katıldığı turnuvada derece olmaksızın her yarışmacı başarılı sayıldı. Satranç turnuvasının son günü de İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan satranç turnuvasına Türk Milli Satrançcı Duru Kayar'da katıldı.

Satranç turnuvasının ardından konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Projeler Kurulu Başkanı Talha Emre Akıncıoğlu, "Bugün 20 Temmuz Dünya Satranç Günü. Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'nın desteği ve KidZania'nın ev sahipliğinde dünya satranç gününü kutluyoruz. 5-6 yaş grubu da satrancın en temel sporcu topluluğunu misafir ediyoruz. Gayet güzel oyuncu grubuyla turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. 3 gündür buradayız. Salı günü 8, dün 7 ve bugünde 5 - 6 yaşı misafir ediyoruz. Toplam 150 sporcuyla turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye'nin resmi lisanslı sporcu sayısını olarak en büyük federasyonu ve bu da bizim için gurur kaynağı, 1.2 milyona yakın lisanslı sporcumuz var. Bu lisanlı sporcu sayısının büyük bir oranını da küçük yarışmacılar oluşturuyor. Satranç kişisel gelişimin çok önemli bir parçasından mütevellik çocuklarımıza velilerimiz çok yardımcı oluyorlar. Bu tarz sporlara yönlendirerek çocuklarının bu yönde gelişmelerine fayda sağlıyorlar" dedi.

"Ben çok mutluyum "

Satranç turnuvasında konuşan Türk Milli Satrançcı Duru Kayar, "Küçüklere satrancı severek yapmaları gerektiğini ve sevdikleri şeyleri yapmaları gerektiğini söylüyorum. Ben satrancı çok küçük yaşlarda öğreniyorum. Sevdiğim için de ilerleme kaydedebiliyorum. Ben çok mutluyum küçüklerle satranç oynamak benim için çok zevkliydi. Onlara da katkı vermek çok bir şey. Ben İstanbul şampiyonu oldum iki sene ve milli takımdayım iki yıldır. Avrupa şampiyonasında da oynadım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL