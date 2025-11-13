Haberler

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi
Güncelleme:
Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

  • Puskas Ödülü'ne Kevin Rodrigues'in yanı sıra Lamine Yamal, Alerrandro, Alessandro Deiola, Pedro de la Vega, Santiago Montiel, Amr Nasser, Carlos Orrantia, Lucas Ribeiro, Declan Rice ve Rizky Ridho aday gösterildi.

Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla Çaykur Rizespor'a attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı. Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

İşte o gol;

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiGörüntü: beIN Sports

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiGörüntü: beIN Sports

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiGörüntü: beIN Sports

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiGörüntü: beIN Sports

Puskas Ödülü'ne aday gösterilen futbolcular:

Rodrigues'in yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta) Puskas Ödülü'nün adayları arasına girdi.

Kadın futbolculara verilen Marta ödüllüne ise Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avustralya Milli Takımı), Jon Ryong-jong (Kuzey Kore Milli Takımı), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Hollanda Milli Takımı), Kishi Nunez (Arjantin Milli Takımı), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ABD Milli Takımı) ve Khadija Shaw (Manchester City) aday gösterildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

