Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın Şampiyonları İlk Maçta Rakip Oldu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nı şampiyon yaptıktan sonra süper Lig takımlarına transfer olan Hazal Çetin ile Elif Çayır, ilk maçta rakip olarak forma giydi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nı şampiyon yaptıktan sonra süper Lig takımlarına transfer olan Hazal Çetin ile Elif Çayır, ilk maçta rakip olarak forma giydi.

Antalya şampiyonu Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kadın Basketbol Takımı'nı şampiyon yaptıktan sonra Süper Ltakımlarına transfer olan Hazal Çetin ile Elif Çayır, ilk maçta yetiştirildikleri salonda rakip olarak formalar giydi. Kulübün Turgut Özal Spor Salonu'nda yetişen basketbolcularından Çetin Antalya Toroslar Basketbol'a, Çayır ise Ankara Nesibe Aydın'a transfer olmuştu.

Antalya kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçta iki takım Turgut Özal Spor Salonu'nda karşılaştı. Her ikisi de 2005 doğumlu olan Antalyalı kızlar, bu maçta süre alamasa da rakip forma giydi. Birlikte sayısız antrenman ve maç yaptıkları salonda karşı karşıya gelen Çetin ile Çayır, farklı duygular yaşadı. Karşılaşmayı 67-58 Çetin'in takımı Antalya Toroslar Basketbol kazandı. - ANTALYA