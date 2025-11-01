Haberler

Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Play-off Hedefimiz Var

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off hedeflerini vurguladı. Koşukavak, takımın oyun kalitesinin her hafta artacağını belirtti. Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin ise basit hatalar sonucu direncin düştüğüne dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, öncelikli hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, takımın kupa maçından döndüğüne işaret ederek, rakip üzerinden maç stratejisi belirlediklerini ve teorik olarak oyunculara nasıl davranmaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.

"Oyunun şu an istediğimiz düzeyde olma ihtimali yok." diyen Koşukavak, "Her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Topun rakipte olduğu zamanlar iyi oynadık. Takım çok dinamikti, çok istedi. İnşallah her geçen süre oyunu güçlendirdikçe daha yarışabilir, üst sıralarda yer alan bir Keçiörengücü için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikli hedefiniz play-off mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım. 2 puanlı Boluspor'a gittiğimde de play-off'a kaldık. Sonra bir daha Boluspor'a gittim, 13-14'üncü sıradaydı. Bir daha play-off'a kaldık. Keçiörengücü'nün öyle bir hedefi var. 7 yıldır bu ligde oynuyor, hiç play-off oynamamış. Öncelikli olarak bugün itibarıyla gerçekçi konuşulacak hedef bu. İnşallah öyle olur. Ama ligin de bir zorluğu var. Bugün Allah korusun kaybetseydik, Sarıyer ile aynı puandaydık. O zaman bu soruyu sorma şansınız yoktu."

Çetin: "En önemlisi öz güveni kaybetmemek"

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, geniş kadroya sahip, iyi bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Basit hatalardan yediğimiz gollerden sonra direncimiz düştü. Tabii ki hatalar olacak, bunlar normal ama bulunduğumuz konumdan dolayı açıkçası bizim canımızı yakıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü'nü tebrik eden Çetin, şöyle devam etti:

"Kesinlikle galibiyeti hak ettiler ama yediğimiz ilk golde faul var. Bulunduğumuz konum itibarıyla maçı 0-0 götürebilseydik daha da etkili olabilir gol pozisyonları bulabilirdik ama eksiklerimizi biliyoruz. Geldiğimiz günden beri tespit edip üzerinde çalışıyoruz. Fiziksel açıdan hemen hemen ligdeki bütün takımlardan daha gerideyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun bir tek çaresi var. Topa sahip olacağız. Top bizde kalacak, ancak böyle bu eksikliğimizi giderebiliriz. Bugün özellikle Diouf çok etkili oynadı. Hemen hemen bütün topları aldı. Takımına duvar oldu, takımını atağa çıkardı. Yemiş olduğumuz basit hatalı gollerden sonra bulunduğumuz konum itibarıyla öz güvenimiz biraz geriye gitti."

Önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu söyleyen Çetin, "Önemli olan oyuncu arkadaşlarım kafalarını kaldıracak. Önümüze bakacağız. Başka çaresi yok. Futbolda en önemlisi öz güveni kaybetmemek. Biz de oyuncu arkadaşların öz güvenini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız. Alacağımız 1-2 galibiyetten sonra çok daha iyi olabiliriz. Ama bu galibiyetleri görünen o ki biraz zor alacağız ama Allah'ın izniyle alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Haberler.com
