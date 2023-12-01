Üye Girişi
Haberler

Kazdağları Milli Parkı'nda 7. İda Ultra Maratonu başlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kazdağları Milli Parkı'nda düzenlenecek olan 7. İda Ultra Maratonu'na 31 ülkeden 150'si yabancı 1800'e yakın sporcu katılacak. Organizasyon, bölgeye önemli kazanımlar sağlayacak bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Kazdağları Milli Parkı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek 7. İda Ultra Maratonu'nda 31 ülkeden 150'si yabancı 1800'e yakın sporcu mücadele edecek.

Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde gerçekleştirildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, yarın başlayacak İda Ultra Maratonu'nun ilçeye, bölgeye, yöreye önemli kazanımlar sağlayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımların her yıl artarak sürdüğünü belirten Arslan, "Güzel bir coğrafyaya sahibiz. Tarihiyle, kültürüyle, mitolojisiyle, doğasıyla, deniziyle, zeytin ve zeytinyağıyla Kazdağları anlatılmaz yaşanır. Bu anlamda önemli bir turizm etkinliği olarak da düşünebiliriz. Spor, sağlıklı yaşamdır. Doğa, spor, kültür ve sağlık hepsini bir arada barındıran bir etkinlik." diye konuştu.

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil de markaları altında yaklaşık 1800 sporcunun Edremit Körfezi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde tarihle birleştiren parkurda birincilik mücadelesi vereceğini anlattı.

Organizasyon için 5 yıl olan sponsorluk sürelerinin 2 senesinin geride kaldığını bildiren Alaflıgil, "Kazdağları'nın muhteşem doğası ve tarihi ile buluşacak olan sporcularımız için unutulmaz anılar ve zorlu parklarla dolu bir macera başlıyor. Hep birlikte bu etkinliği daha da özel kılmak için buradayız. Katılımcılara, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise İda Ultra Maratonu'nun 2016'da yapılan ilk senesinde 200 kişinin koştuğunu hatırlatarak, "Burada aslına bakarsanız öne çıkarmayı planladığımız, öne çıkarmak istediğimiz konular Türkiye'nin destinasyon tanıtımı, Edremit'in ve Balıkesir'in destinasyon tanıtımı. Çünkü zeytinin anavatanındayız, mitolojinin ve Zeus'un topraklarında geziyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Kaz Dağı Edremit Spor Etkinlik Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title