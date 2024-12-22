Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller peş peşe

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu görev yapıyor. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi. Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

CANLI ANLATIM

14' GOOOLLL! Kayserispor 1-1 Galatasaray (Bahoken)

10' Mücadelede ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

8' Mücadelenin bu dakikasında Kayserispor %42-%58 Galatasaray topa hakim.

7' TEHLİKELİ ATAK! Boa Morte, orta alanda iki Galatasaraylı. oyuncudan sıyrılıp ceza yayının sağında bulunan Cardoso'ya pasını verdi. Cardoso bekletmeden ceza yayında bulunan Kartal Kayra'ya pasını attı. Kartal, bekletmeden vuruşunu yaptı fakat top dışarı gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

5' Galatasaray, bu golle birlikte bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda en erken golünü kaydetti.

4' Osimhen, penaltı atışını sağ ayağının içiyle kullanarak topu, kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

4' GOOOLLL! Kayserispor 0-1 Galatasaray (Penaltıdan Victor Osimhen)

2' PENALTI! Abdülkerim'in kendi yarı alanından sol kanattan bulunan Sara'ya verdiği pasta Sara bekletmeden Jakobs'a pasını verdi. Jakobs, ceza sahasına ortaladı. Top Attamah'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

1' Maç başladı.