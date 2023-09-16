SPOR Kayserispor Başkanı Çamlı Sorunların temizlenmiş olması Kayseri şehrinin gururu açısından çok değerli

Kayserispor Başkanı Çamlı Sorunların temizlenmiş olması Kayseri şehrinin gururu açısından çok değerli

Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLUKAYSERİ, (DHA)- Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer tahtasının açılmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Bu süreci ben değil biz yönettik. Bütün Kayseri ve Kayseri'nin unsurları yönetti. O yüzden aslında çok abartmaya gerek yok. Mevcut sorunların temizlenmiş olmasını Kayseri, Kayseri kamuoyu, Kayserispor camiası için, Kayseri şehrinin gururu açısından çok değerli buluyorum dedi.

Son 3 dönemdir transfer tahtası kapalı olan Kayserispor, transfer tahtasını yaz transfer döneminin son gününde açtı. Sarı kırmızılı takımın başkanı Ali Çamlı, transfer tahtası açıldıktan sonra sürece dair ilk açıklamasını DHA'ya yaptı. Zorlu bir süreç olduğunu belirten Başkan Ali Çamlı, Hepimize hayırlı olsun. Tabi süreç zorlu ama zoru başarınca insan çok mutlu ve huzurlu oluyor. Kayserispor'a başkan olmak herkese nasip olmuyor. Bize güvenenler, bunları yapabileceğimizi, başarabileceğimizi hesap etmişler ki bizi buraya görevlendirdiler. Desteklerini arkamızdan hiç eksik etmediler. Bu süreci ben değil biz yönettik. Bütün Kayseri ve Kayseri'nin unsurları yönetti. O yüzden aslında çok abartmaya gerek yok. Mevcut sorunların temizlenmiş olmasını Kayseri, Kayseri kamuoyu, Kayserispor camiası için, Kayseri şehrinin gururu açısından çok değerli buluyorum. Onun için bu konuyu daha fazla konuşmaya gerek yok. Takımımıza, şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Transfer tahtasının açılmasının şehirde ve takımda yaratacağı pozitif hava hakkında da konuşan Ali Çamlı, İnşallah bundan sonra daha dikkatli yöneteceğiz. Daha iyi işler yapıp bu sorunların tekrar edilmesine veya tekrar gündeme gelmesine asla sebep olacak bir olayın içerisinde olmayacağız. Bu mantıkla, bu mantaliteyle kulübü bir yerlere taşıma niyetindeyiz. İnşallah, iyi olur. Nihayetinde Kayseri'nin, Kayserispor'dan başka büyük bir markası da yok. Yani Kayserispor dediğiniz zaman Kayseri şehrinin gururu medarı iftiharı akıllara gelir. O yüzden de biz buraya hizmet etmeyi bir şeref kabul ediyoruz. Bu mantıkla hareket ediyoruz. İnşallah şehrimize hayırlı olsun diye konuştu.

AZ BİR DOSYAMIZ KALDI

Süreç boyunca kaç dosyanın çözüme kavuşturulduğunun sorulması üzerine Başkan Çamlı, Dosyanın sayısı önemli değil. Sorun giderildi. Şimdi az bir dosyamız kaldı. İnşallah bunları da temizlemek için çalışacağız. Yani; 'bugün transfer açıldı, onlar dursun durduğu yerde' demeyeceğiz. Onların da tamamını nihayete erdirene kadar sayın bakanımızın önderliğinde, büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz, Baki Ersoy vekilimiz ile hep birlikte azim ve gayretle yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım, iş adamlarımız herkes bu işe el uzattı, baş koyduk. Bunu nihayete erdirene kadar da devam edeceğiz şeklinde konuştu.

ÇOK FAZLA İSİMSİZ KAHRAMAN VAR

Sarı kırmızılı takımın bir önceki sezon gol yollarında etkili olan ismi Gavranovic'in kulüpten alacağı olan rakamın İsviçre'deki bir iş insanı tarafından ödendiğinin hatırlatılması üzerine Ali Çamlı, Şimdi tabi dostluklar kurulurken uzun süreli kurulmalı. O gün biz darda kaldık. Benim çok eski bir dostum. Ona rica ettim. Kendisi oradan ödedi. Çünkü, biz buradan ödesek yetişmeyecekti. Sağ olsun şimdi bu güvene dayalı bir şey. Biz de buradan kendisine ödeyeceğiz. İsim falan söylemek doğru olmaz. Çünkü benim dostlarım öyle şeylere çok sıcak bakmaz. Burada, onun gibi bir sürü isimsiz kahraman var. Herkes çok şey yapıyor. Ama önemli olan Kayseri için bir şeyin yapılmış ve sorunun giderilmiş olması. Ben katkı sağlayan, sağlamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bize güvenenlere Allah bizi mahcup etmedi. Ben ondan dolayı da yüce rabbime şükrediyorum değerlendirmesinde bulundu.

PERDENİN ARKASINDA DA HİKAYELER VAR

Transfer tahtasının açılmasında yönetim kurulunun da emeğinin çok fazla olduğunu söyleyen Başkan Çamlı, Tahtayı açan bizler. Bunu sürekli söylüyorum. Yönetim kurulunda sadece perdenin önünde ben varım ama arkada bir sürü gözükmeyen kahraman var. Esas bu işin teşekkür edilmesi gereken sahipleri onlar. Onun için ben bir kez daha onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra söz teknik heyette ve sahadaki sporcularımızda. İnşallah onlar da gereğini yaparlar. Bugüne kadar yaptılar. Alınlarının terini sahaya döküyorlar. Hepsi çok ahlaklı. Birinci sınıf çocuklar. Yani iyi bir ekibimiz var. Teknik heyet de şehrimize hoş geldiler, sefa getirdiler. İnşallah hayırlı olurlar. Recep Uçar ile yeni bir döneme başladık. İnşallah Recep hocamızı ve ekibini Allah mahcup etmesin. Başarılar nasip etsin. Burası her türlü başarıyı hak eden bir şehir. Recep Hoca da pırıl pırıl bir insan. Ekibi de öyle. Kayserispor dünden daha iyi olacak. Bugünden yarın daha iyi olacak. İlla ki iyi olması gerekiyor Kayserispor'un. Biz de bunun için mesai harcıyoruz. Allah mahcup etmesin ifadelerine yer verdi.

20 YILIN SORUNLARINI ÇÖZÜYORSUNUZ

Zorlu bir süreç atlattıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çamlı, Dosyaların hepsi çok zordu. Şimdi son 20 yılın sorunlarını çözüyorsunuz. ya biz 2 ay borcun sahibine ulaşamadık. Bu kolay bir iş değil. Parayı yatırınca çözülmüyor. Bir de adamları bulmaya çalışıyorsunuz. Muhatap kim Hangisi Bilemiyorsunuz. Türkler kolay. Karşınızda belli bir isim var, konuşuyorsunuz. Rica ediyorsunuz. Ama ben bu süreçte hakikaten benim samimiyetime ve ödeme azmime inanan ve bu konuda da desteğini hiç esirgemeyen bütün kulüplere, şahıslara, sporculara sizin aracılığınızla da teşekkürü teşekkür etmek istiyorum dedi.

Ali Çamlı, söz konusu süreçte ne kadarlık bir ödeme yapıldığı sorusunun sorulması üzerine ise Ödendi, bitti. Sorun çözüldü. Bu kadarı yeter cevabını verdi. (DHA)