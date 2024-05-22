Kayserili boksörler Okul Sporları Boks Gençler Türkiye Birinciliği'nden madalyalarla döndü

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarından Kayserili boksörler üç madalya ile döndü.

Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları Düzce'de yapıldı. Müsabakalara 59 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Yapılan Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları sonunda Kayseri'yi temsil eden sporculardan 80 kg'da Hikmetgül Türkmen Türkiye ikincisi olurken, 60 kg'da Aleyna Doğan ve 57 kg'da Erkut Tayyar Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ