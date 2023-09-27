Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Başlıyor
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 futbol sezonu 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Sezonun açılış maçları Argıncık Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 futbol sezonu 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 1 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de oynanacak. 1.Amatör Küme'de yeni sezonda 3 grupta 27 takım mücadele edecek. A-B ve C gruplarında her hafta 1'er takım haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. İlk haftada Develi, Yahyalı, İncesu, Bünyan ve Tomarza ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Ligin 1. haftasında Büyüleyenspor, Palasspor ve Develispor takımları BAY olarak geçecek.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;
01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu
12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Anadolu Yıldızları
14.00 Kayseri Yavuzspor-Göktürkspor
16.00 Yeni Esenspor-E.M. Döğerspor
01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu
12.00 Kayseri Simya Koleji-Buğdaylıspor
14.00 Gaziosmanpaşaspor-Yeni Erciyesspor
16.00 Gültepespor-Talas Denizspor
01 Ekim 2023 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı
14.00 Özvatan Gençlikspor-Cuma Uluçayspor
01 Ekim 2023 Pazar Yahyalı İlçe Stadı
13.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sarız Anadoluspor
01 Ekim 2023 Pazar İncesu İlçe Stadı
13.00 İncesu Gençlikspor-Amaratspor
01 Ekim 2023 Pazar Bünyan İlçe Stadı
13.00 Bünyan Belediyespor-Güneşspor
01 Ekim 2023 Pazar Develi İlçe Stadı
13.00 Sindelhöyükspor-Talas Anayurtspor
01 Ekim 2023 Pazar Tomarza İlçe Stadı
14.00 Tomarza Belediyespor-Erciyesgücü FK - KAYSERİ