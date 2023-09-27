Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Başlıyor

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 futbol sezonu 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 1 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de oynanacak. 1.Amatör Küme'de yeni sezonda 3 grupta 27 takım mücadele edecek. A-B ve C gruplarında her hafta 1'er takım haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. İlk haftada Develi, Yahyalı, İncesu, Bünyan ve Tomarza ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Ligin 1. haftasında Büyüleyenspor, Palasspor ve Develispor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Anadolu Yıldızları

14.00 Kayseri Yavuzspor-Göktürkspor

16.00 Yeni Esenspor-E.M. Döğerspor

01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Kayseri Simya Koleji-Buğdaylıspor

14.00 Gaziosmanpaşaspor-Yeni Erciyesspor

16.00 Gültepespor-Talas Denizspor

01 Ekim 2023 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı

14.00 Özvatan Gençlikspor-Cuma Uluçayspor

01 Ekim 2023 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

13.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sarız Anadoluspor

01 Ekim 2023 Pazar İncesu İlçe Stadı

13.00 İncesu Gençlikspor-Amaratspor

01 Ekim 2023 Pazar Bünyan İlçe Stadı

13.00 Bünyan Belediyespor-Güneşspor

01 Ekim 2023 Pazar Develi İlçe Stadı

13.00 Sindelhöyükspor-Talas Anayurtspor

01 Ekim 2023 Pazar Tomarza İlçe Stadı

14.00 Tomarza Belediyespor-Erciyesgücü FK - KAYSERİ