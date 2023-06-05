Kayseri Emniyet Spor Kulübü 11 madalya kazandı
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Kayseri Emniyet Spor Kulübü'nün 13 sporcusu, Kayseri Gençler İl Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında eğitim alan 13 sporcu şampiyonaya katıldı. Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcuları tekvando müsabakalarında 8 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
Kayseri Emniyet Spor Kulübü'nün 13 sporcusu, Kayseri Gençler İl Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Gençler İl Şampiyonası, 3-4 Haziran 2023'te Talas Spor Salonu'nda düzenlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında eğitim alan 13 sporcu şampiyonaya katıldı.
Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcuları tekvando müsabakalarında 8 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.