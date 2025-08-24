Canlı anlatım! Karşılaşmada büyük heyecan

Canlı anlatım! Karşılaşmada büyük heyecan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

3' Maçta tempo yüksek.

2' Galatasaray kendi yarı alanında paslaşıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

başarılar KAYSERİSPOR

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Işıldar:

bu maç Kayseri'ye yazar şimdiden soyliyim bizim takım şu an yoklarda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.