Canlı anlatım! Karşılaşmada büyük heyecan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

3' Maçta tempo yüksek.

2' Galatasaray kendi yarı alanında paslaşıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.