Canlı anlatım! Karşılaşmada büyük heyecan
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso
Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.
CANLI ANLATIM:
3' Maçta tempo yüksek.
2' Galatasaray kendi yarı alanında paslaşıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.