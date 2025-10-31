Haberler

Kayseri'de 61. Spor Kulübü Açıldı: ERVA Projesi Törenle Başlatıldı

Kayseri'de 61. Spor Kulübü Açıldı: ERVA Projesi Törenle Başlatıldı
Güncelleme:
Kayseri Valiliği'nin ERVA Projesi çerçevesinde, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de 61. spor kulübü açıldı. Vali Gökmen Çiçek, projenin gençlerin kaynaşmasını sağladığını vurgularken, Kayseri'nin spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 61. spor kulübü açıldı.

Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de yaptırılan Çevre ve Şehircilik ERVA Spor Kulübü'nün açılışı için tören düzenlendi.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'ye örnek olan projenin gençlerin kaynaşmasını sağladığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanların öldüğünü anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Anneler feryat ediyor ve herkes seyrediyor. Hiç utanmadan çıkıp diyorlar ki 'Evet soykırım yapıyoruz, yapacağız ve öldüreceğiz.' diyorlar. Çünkü onlar sadece kan ve gözyaşından besleniyor. Onların karşısında durabilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti var. Sadece sizler kendiniz ve aileleriniz için değil, mazlumlar ile ellerini Allah'a açıp yalvaran o mağdurlar için çalışmak, didinmek ve başarmak zorundasınız. Cumhurbaşkanımız bütün mazlumlar için mücadele ederken bizlere bir görev düşüyor. Sevgili çocuklar, bizlere tuzak kurup bataklığa sürüklemek ve dijital medyalarda aile sevgimizi sorgulatmak isteyenlere, zehir tacirlerine attığınız tekmeler gibi tokatlar atacağız. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da spor konusunda Kayseri'nin dünyanın spor başkentlerinden birisi olarak anılması için girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kayseri'nin spor şehri olduğunu belirterek kentte spor ve sporcu adına gelişmelerin olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu da spor kulübünün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Törende AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bazı ERVA okullarının öğrencileri tarafından çeşitli branşlarda gösteri sergilendi.

Gösterinin ardından okunan duayla kulüp hizmete açıldı.

Öte yandan, protokol üyeleri spor salonunda öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
