Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan Play-Off maçları ile tamamlandı. Rakipleri yenerek mutlu sona ulaşan Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Makfitspor, Gaziosmanpaşaspor, Kocasinan Yemlihaspor ve Argıncıkspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı. Play-Off maçları sonrası şampiyon olan 6 takım 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Futbol Spor Haberler

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