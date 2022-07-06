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Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan Play-Off maçları ile tamamlandı. Rakipleri yenerek mutlu sona ulaşan Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Makfitspor, Gaziosmanpaşaspor, Kocasinan Yemlihaspor ve Argıncıkspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Play-Off maçları sonrası şampiyon olan 6 takım 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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