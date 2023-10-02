Karşıyaka, Turgutluspor'a yenilerek liderliği kaybetti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, evinde Turgutluspor'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve liderliği rakibine kaptırdı. Karşıyaka 9 puanda kalırken, Turgutluspor 10 puanla birinci sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, zirve yarışı verdiği Turgutluspor'a evinde 1-0 kaybedince hem bu sezonki ilk yenilgisini aldı hem de liderliği Manisa temsilcisine kaptırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona 3'te 3 yaparak giren Karşıyaka, liderlik yarışı verdiği Turgutluspor'a evinde 1-0 kaybedince hüsrana uğradı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta yeşil-kırmızılılar, bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, liderliği de Turgutluspor'a kaptırdı. Karşıyaka 9 puanda kalırken, Turgutluspor ise haftayı 10 puanla birinci sırada tamamladı. Gelecek hafta Karşıyaka, Batman Petrolspor'a konuk olacakken, Turgutluspor ise evinde Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Manisa temsilcisinin evindeki müsabakada takılması, yeşil-kırmızılıların zorlu Batman deplasmanında 3 puanla dönmesi halinde liderlik tekrar el değiştirecek.

Öte yandan iki ekip, 2019-2020 sezonunda Antalya'da oynanan play-off finalinde de karşı karşıya gelmiş ve seri penaltılara giden müsabakayı Turgutluspor kazanarak TFF 2. Lig'e çıkmayı başarmıştı.

Tribünlerde 7 bin taraftar yer aldı

Karşıyakalı taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Turgutluspor maçında da tribünleri boş bırakmadı. Maçı 7 bin 53 biletli taraftar takip etti. Yeşil-kırmızılılar, 90 dakika boyunca tezahüratlar eşliğinde takımlarını destekledi. Konuk ekip Turgutluspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu. - İZMİR