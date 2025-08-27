Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yeni Dönem ve Transfer Yasağı Mücadelesi

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yönetime son kongredeki eksiklikler ve bir üyenin adli sicil kaydı nedeniyle imza yetkisi vermemesi nedeniyle tekrarlanmak zorunda kalan genel kurulda güven tazeleyen Aygün Cicibaş yönetimi futbol takımının transfer yasağını açmak için zamanla yarışacak. Yeşil-kırmızılıların Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yapılan olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Başkan Cicibaş, iki değişiklik hariç büyük oranda koruduğu yönetim listesiyle güven tazelerken, imza yetkisini alır almaz transfer yasağını kaldırmaya çalışacak.

Yaz döneminde hem futbol hem basketbol hem de voleybol takımlarını camianın da büyük desteğiyle kuran yönetim daha önce futbolda transfer yasağı kapsamına giren borcu da büyük oranda ödedi. Karşıyaka, Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi bazıları yıllar önce takımda forma giyen eski oyuncularına kesinleşmiş borçlarını kapattı. Yönetimin önünde yalnız Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener'in toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacak dosyaları kaldı. Bu ödemeleri de yapacak Kaf-Kaf, imza yetkisini alır almaz hafta başında transfer yasağını kaldırarak 7 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesi 17 yeni transferinin lisanslarını çıkaracak.

BAŞKAN CİCİBAŞ: KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ

Karşıyaka'da 26 Haziran'daki kongrede kulübün kayyuma kalmaması için son gün göreve gelerek 2 ayda önemli icraatlarıyla alkış alan Başkan Aygün Cicibaş, dün tekrarlanan seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında birlik olarak başarılı olacaklarını söyledi. Cicibaş, "Göreve geldiğimizde elimizde 0 TL vardı. Büyüklerimizin önderliğinde, Azat Yeşil, Nazım Torbaoğlu, Mustafa Karabağlı, Cenk Karace, Hasan Denizkurdu futbola el atıp takımın kurulmasını sağladılar. İnanılmaz bir destek gördük. Ben bu kadar desteği beklemiyordum. Biz kenetlendiğimiz sürece her şeyi birlikte yapabileceğimizi gösterdik. Popülist söylemlerden uzak kadrolar kurduk. Parayı bulmadan harcamadık. Biz insanız, hata da yapacağız ama Karşıyaka'nın menfaatini düşünmeden tek adım atmayacağız" dedi.

AZAT YEŞİL: STADI BEN YAPARIM

Karşıyaka'da Aygün Cicibaş yönetimine futbol takımının sıfırdan tekrar kurulması konusunda çok büyük destek veren Eski Başkan Azat Yeşil, kongrede 25 yıldan uzun süredir bir türlü yapılamayan yeni stat konusunda çıkış yaptı. Azat Yeşil, "Stadımızı yıllardır yapamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde statlar yapıldı. Bugünkü koşullarda bu maliyetle yapmak çok zorlaştı. Kulüp olarak Yalı'daki eski stat arazisinin bize tahsisi verilirse, önündeki 3 dönümlük alanlara sosyal tesisler ve dükkanlar yapma karşılığı Karşıyakalı iş adamları olarak biz yaparız. Kimse yapmazsa ben yaparım" dedi.

Azat Yeşil, camiaya da uyarıda bulunup, "Zaten küçüle küçüle yönetici bulmakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Kulübün kayyuma kalacağı dönemde bazı arkadaşlarımız fedakarlık yapıp yönetime geldi. Bizim geçmiş dönemde Turgay Büyükkarcı başkana da ibra etmeme gibi bir hatamız oldu. Bu kulübe destek olanlara sahip çıkmalıyız. Arkadaşlarımızla 3 yıl önce kim ne para verirse hibe edecek diye söz verdik. Kulübün önünün açılması için temlik dönemi kalkmalı" açıklamasını yaptı.

ERGÜLLÜ İKİNCİ KEZ İBRA OLDU

Karşıyaka'nın tekrarlanan genel kurulunda 29 Mayıs'taki kongrede tartışmaların ardından ibra edilen Eski Başkan İlker Ergüllü, tekrar ibra edildi. Kulüpte 1,5 yıllık başkanlık döneminde daha önce ilk sezon verdiği paraları hibe eden, geçen yıl 62 milyon TL alacağı için ise haciz koyan Ergüllü, bu miktarı geri alma düşüncesi olmadığını, çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla çözüm yolunu bulmak adına yönetimle mutabakat yaptıklarını açıkladı. Başkan Aygün Cicibaş ise, "Bir birey olarak bu kadar yüksek bir rakamla kulübü desteklediği için teşekkür ediyorum. Kulübe 2 yılda 2 milyon Dolar civarında bir rakam verdi. İlk dönemindeki alacaklarını daha önce hibe etti. Kendisiyle mutabakata vardık. Kalan rakamı 2 yıl içinde reklam ve sponsorluk anlaşması olarak verip alacağını silmesi konusunda anlaştık. İmza yetkisini alınca detayları paylaşacağız" dedi.