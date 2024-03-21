Karşıyaka'nın Kelan Martin'i haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 28 yaşındaki oyuncusu Kelan Martin, Bodrumspor müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 98-97'lik skorla kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyuncusu Kelan Martin de Bodrumspor karşısında etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 39 dakikada 31 sayı ve 8 ribaunda imza atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece ABD'li oyuncu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Öte yandan P. Karşıyaka'nın 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum da aynı karşılaşmada 26 sayı, 13 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve bu performansıyla haftanın öne çıkan oyuncularından birisi olmayı başardı. - İZMİR