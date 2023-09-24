Karşıyaka, liderliğini sürdürdü

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Efe Tatlı ise sakatlandı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son olarak deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürmeye devam etti.

Sezona Eynesil ve Amasyaspor FK galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Karşıyaka, bu hafta da deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürmeye devam etti. Yeşil-kırmızılılar, gelecek hafta Turgutluspor'u konuk edecek.

Efe Tatlı sakatlandı

Karagümrük'ten transfer edilen Efe Tatlı, Karşıyaka formasıyla ilk maçına Pazarspor müsabakasının 70. dakikasında çıktı. Karşılaşmanın son bölümlerinde girdiği hava topu mücadelesinde ayağını ters basan Efe, dizinden sakatlandı ve 86. dakikada yerini Fatih Taşdelen'e bıraktı. Kulüp doktorunun yardımıyla doğrudan soyunma odasına giden oyuncunun sağlık durumuyla alakalı Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pazarspor karşılaşmasında girdiği pozisyon sonucunda dizinden yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkan Efe'nin ilk müdahalesi sağlık ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuzun çekilecek MR sonrasında tedavisi ile ilgili süreçlere başlanacaktır" denildi. - İZMİR