Karşıyaka telafi edecek

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Süper Lig'deki birçok stattan coşkulu olan atmosferde Türk futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maçta Eskişehirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında ilk mağlubiyetini alan Karşıyaka, şampiyonluk yolunda pes etmeyecek. Eskişehir deplasmanına kadar oynadığı 11 maçta bileği hiç bükülmeyerek sadece 5 gol yiyen Karşıyaka, sezonun ilk yenilgisini alırken kalesinde 3 gol birden gördü.

Formda ve eksiksiz rakibi önünde 8 eksikli altyapı takviyeli kadrosuyla maça çok iyi başlayıp üst üste net pozisyonlarda kaleci Bora'yı geçemeyen Karşıyaka ardından ilk yarıda 3 şok golle mağlup oldu. Eskişehirspor bu skorla art arda 5'inci galibiyetini alıp 26 puanla Karşıyaka'nın ensesine yapışırken, 27 puanla ikinci sırada kalan İzmir temsilcisi lider Kütahyaspor'la arasındaki farkın 4'e çıkmasına engel olamadı.

AMATÖR SÖZLEŞMELER RAKİBE YARADI

Rakibi önünde futbolda bahis soruşturması sonrası hak mahrumiyeti cezası alan toplam 8 ilk 11 oyuncusundan yararlanamayan Kaf-Kaf, soruşturmadan etkilenmeyen Eskişehir'e takıldı. Ligde bu sezon değişen statüyle transfer yasağını aldığı profesyonel isimleri amatöre döndürerek aşan Eskişehirspor, liglerden birçok kulübü bahis soruşturması vururken neredeyse hiç etkilenmedi. Futbol Federasyonu, amatör lisanslı futbolcuları bahis soruşturmasında PFDK'ya sevketmedi. Eskişehirspor'un kadrodaki yalnız 2 profesyonel oyuncusu bahisten ceza aldı. Kırmızı-siyahlıların gollerini de bu sezona kadar yıllardır profesyonel olarak forma giyip amatöre dönen Akın Akman, Kaan Baysal ve Deniz Keskin attı.

TRİBÜNDE YENİLMEDİ

Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka, Fethi Heper Stadı'ndaki tribün şovlarıyla gündem oldu. Toplam 32 bin 500 kapasiteli, tıklım tıklım dolu statta kendilerine ayrılan 1600 kişilik deplasman tribünü dolduran Karşıyaka taraftarları 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verdi. Karşıyakalılar tezüharatlarıyla futbolculara deplasmanda olduklarını hissettirmedi.

BASATEMÜR: BAŞIMIZI ÖNE EĞMEYECEĞİZ

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eskişehirspor deplasmanı sonrası üstü kapalı olarak bahis soruşturmasındaki adaletsizliğe değinirken, 'Başımızı öne eğmeyeceğiz' dedi. Basatemür, "Maçın başında üç net gol pozisyonu bulduk ancak değerlendiremedik. Bunlar rahatlıkla sonuçlandırabileceğimiz fırsatlardı. Buna karşılık çok basit goller yedik, hatalar yaptık. Genç oyuncularda bu tür hatalar olabiliyor. Oyuncularımız özellikle çok acemice davrandı ve telaş yaptılar. Olabilir, canları sağ olsun. Bu hataları yapacaklar. Belki bize pahalıya mal oldu ama gençleri böyle böyle kazanacağız. İlk yarıda daha fazla pozisyona giren taraf bizdik fakat Eskişehirspor, yakaladığı her pozisyonu değerlendirdi. Bunun nedeni de bizim bariz hatalarımızdı. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" dedi.

'Kesinlikle başımızı öne eğecek bir durum yok. Hızla toparlanıp yolumuza devam edeceğiz' diyen tecrübeli teknik adam, "Genç oyuncular muhtemelen atmosferden etkilenmiş olabilir. Çok coşkulu ve kalabalık bir taraftarımız var. Ama söylediğim gibi, genç oyuncular bazen atmosferden etkilenebiliyor; çünkü gerçekten çok genç bir takımız. Futbol Federasyonu'nun verdiği cezalarla ya da yaşanan adaletsizliklerle ilgili konuşmak istemiyorum, değmez. O konuya girmiyorum. Biz kendi işimize bakıp yolumuza devam edeceğiz. Genç oyuncular böyle hatalar yapabilir, bu atmosferden etkilenebilirler ve etkilendiler de. Canları sağ olsun. Haftaya toparlanıp çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka devreyi üst üstü oynayacağı Bornova 1877, Söke 1970 SK (D) ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak.