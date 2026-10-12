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Karşıyaka, Eskişehir Anadolu'yu yenip ilk iç saha galibiyetini aldı

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Karşıyaka, Eskişehir Anadolu'yu yenip ilk iç saha galibiyetini aldı
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. haftasında Karşıyaka, sahasında Eskişehir Anadolu'yu mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı. Zafer Uysal yönetiminde üst üste iki maç kazanan yeşil-kırmızılı ekip, puanını 8'e yükseltti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. haftasında sahasında Eskişehir Anadolu'yu mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk lig maçını kazanan Karşıyaka, ikinci maçında da Alsancak Stadyumu'nda Eskişehir Anadolu'yu mağlup etti.

Üst üste iki galibiyet alan Zafer Uysal, Karşıyaka'nın başındaki ilk iki lig maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı. Eskişehir Anadolu karşısında aldığı galibiyetle bu sezonki ilk iç saha zaferini de elde eden yeşil-kırmızılı ekip, puanını 8'e yükselterek alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara doğru tırmanışa geçti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, Eskişehir Anadolu karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, planladıkları ve üzerinde çalıştıkları her şeyi sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, mücadele boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Eskişehir Anadolu karşılaşmasına hafta boyunca iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Uysal, "Ancak maç içerisinde planladığımız ve çalıştığımız her şeyi sahaya istediğimiz ölçüde yansıtamadık. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız gol fırsatlarını değerlendiremedik. Buna rağmen oyuncularımızın mücadelesiyle karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hanemize çok değerli 3 puan yazdırdık.

Böylesine önemli bir galibiyette, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda bizi yalnız bırakmayan ve maç boyunca desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği bizim için çok değerli. Önümüzdeki maçlara da en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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