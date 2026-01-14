Karşıyaka'dan VARIM kampanyası

İZMİR'de futbol, basketbol, voleybol, yelken, tenis, eskrim gibi birçok branşta ayakta kalma savaşı veren en eski kuruluşlu spor kulübü Karşıyaka, "VARIM" adı verilen destek kampanyası başlattı. Kampanyanın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki lansman toplantısına Başkan Aygün Cicibaş ve yönetim katıldı. Kampanya kapsamında atılacak SMS'ler kulübe katkı sağlayacak. Kampanya için Karşıyaka tarihinden ilham alınarak hazırlanan özel video da paylaşıldı. "Tek amacımız yönetim kurulu olarak Karşıyaka'yı daha kurumsal, daha sorgulanabilir daha birliktelik sağlayan yapıya ulaştırmak" diyen Başkan Cicibaş, "Aylardır yaptığımız çalışmalar son aşamaya geldi. 'Ben Karşıyakalıyım' diyen herkesin sahip çıkacağı bir proje ürettik. Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ölüm yıldönümü. Bir anne dünyayı değiştirebilir. Atatürk'ün annesini Karşıyaka'ya emanet etmesi bizim için çok önemli. Atatürk'ün sahip çıktığı Karşıyaka'ya bizler de sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Hikayene sahip çık" adı verilen projenin başkaldırışın, direnişin takımı Karşıyaka'nın köklerinden aldığı bir temel olduğunu belirten Cicibaş, "Valilik başvurumuz kabul oldu. Kulüp için 50 milyon TL'ye yakın bir destek temeli belirledik. Bunun ana unsuru SMS kampanyası olacak. 1912'ye, 'Varım' yazıp kulübümüze 100 TL destekte bulunacağız. Herkesin cebinde milyonlar yok ama kulübüne destek olmak istiyor. Tamamen denetlenebilir şekilde, paranın nereye gideceği soru işareti olmadan taraftarımızla birlikte var olma savaşı vereceğiz. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray bile taraftarıyla kampanya yapıyor. Biz de bunu neden başarmayalım" diye konuştu.

ŞEFFAF ÇALIŞIYORUZ

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicicbaş, "26 Haziran'da göreve geldik. İnanılmaz bir mücadele verdik. Yönetimde çok zengin iş adamı olmasa da herkes ailelerinden, kendilerinden kısıp kuruş menfaat düşünmeden kulübün personeli gibi çalışıyor. Kulübümüze emek veren tüm başkanlara teşekkür ederiz. Ben sadece temsilciyim, yönetimde 1 oyum var. Her şeye ortak karar veriyoruz. Camia büyüklerimizin fikirlerini alıyoruz. Tribünden geliyorum, 3 gün önceden de gelmedim. En az hatayla görev yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 797'ye yakın hukuki açıdan cevaplanmamış tebligatlar vardı. U9'dan A takıma, voleyboldan basketbola tek kasa sistemini getirdik. En az 3-4 yerden teklifler alıp kulübümüzün 1 TL'sini boşa harcamamaya çalışıyoruz. Dışarıdan bir denetim firmasıyla anlaştık. Geldiğimiz günden bütün hesapları inceliyorlar. 15-20 güne raporlarını sunacaklar. Hatalarımız doğrularımızı göreceğiz. Tüm camiaya çalışmalarımızı sunacağız" dedi.

AYRI KAMPANYA DA YOLDA

"Futbol takımımızı kurarken camia büyüklerimizin çok büyük destekleri oldu" diyen Cicibaş, "Hepsine minnettarız. Bu kulüp desteklerle ayakta kalıyor. Yanımızda olanlara binlerce kere teşekkür ederim. Kulübü tabana yayarak Karşıyakalıyım diyen herkesi dahil etmeye çalışıyoruz. SMS kampanyasından sonra ayrı bir destek kampanyası yapıp gold, gümüş, bronz destek veren isimleri tesisimize asacağız. Camia büyüklerimizin üstüne çok gidiyoruz. Onların desteğini geleceğe yönelik altyapı projelerine aktarmalıyız. Karşıyaka'da yeni Adem'ler, yeni genç basketbolcular çıkarıp daha güzel yerlere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"FUTBOLDA ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİK"

Futbolda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki zirve mücadelesinde bu hafta lider Kütahyaspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da takımı değerlendiren Aygün Cicibaş, "Bizim için Karşıyaka'nın ligi olmaz. Hiçbir zaman şampiyonluk sözü vermedik ama hocamızın, takımımızın çabasıyla bu noktaya geldik. Transferleri hocamızın isteği doğrultusunda yapıyoruz. Kulüp sadece futbol değil 8-9 branşı olan bir yapı. Kenetlenerek başarılı olacağız. Ligde bu hafta kazansak da kaybetsek de sezon bitmeyecek. Daha önümüzde yarım sezon var" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL LİGDE KALACAK"

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan takımlarının mutlaka ligde kalacağını belirten Aygün Cicibaş, "Basketbolda Vernon Cary davamız vardı. Biz sadece lige lisans çıkarıp başlamak için 886 bin Dolar ödeme yaptık. Bu neredeyse bir takım bütçesi. O sırada her an yasak gelecek gibi takım oluşturduk. Yola Faruk Beşok hocamızla çıktık, ardından gelen Candost Volkan hocamızla kimyamız uyuştu. Son saniyede kaybettiğimiz 3 tane maç var bunları kazansak üst sıralardaydık. Bu takım düşmez. Önümüzde güzel bir seri var. Biz bunları kazanırsak Karşıyaka iyi yere gelecek. Bizim iki bütçemiz var biri FIBA'ya borçlara ödediğimiz biri oyuncu bütçesi. Şu an yarım maaş dışında mevcut oyunculara borcumuz yok" diye konuştu. Karşıyaka'da geçen yıl turnuvaya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu adına eskrim salonunun önümüzdeki günlerde açılacağı da açıklandı.

"ADEM TRANSFERİ BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR"

Futbolda haftalardır gündemde olan takımın genç yıldızı Adem Yeşilyurt transferinin birkaç güne netleşeceğini belirten Karşıyaka Başkanı Cicibaş, "Karşıyaka'yı altyapı, tesisleşme, kendi gelirlerine sahip olma, stat kurtaracak. Adem gibiler yetişene kadar bu kulübü yaşatmak zorundayız. 17 yaşındaki kalecimiz için, Berat için bize gelen teklifler var. Adem sadece onların arasında gündemde olan bir isim. Adem transferi birkaç gün içinde netlik kazanır" dedi.

ADEM'İN BONSERVİS ÜCRETİ 750 BİN EURO'YA ÇIKIYOR

U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için daha önce Karşıyaka'ya 600 bin Euro bonservis teklifinde bulunan Slovenya temsilcisi Maribor'un oyuncu ve ailesinin kararsız kalması üzerine teklifini 750 bin Euro bandına çıkardığı iddia edildi. Sözleşme şartlarıyla transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

İLKER ERGÜLLÜ'DEN FUTBOLA DEPLASMAN DESTEĞİ

Karşıyaka'da bu sezon voleybol takımının isim sponsorluğunu, basketbol takımının forma göğüs sponsorluğunu üstlenip maaş ödemesi desteği veren Eski Başkan İlker Ergüllü futbol takımına da katkı verdi. Futbol şube yönetiminin ziyaret ettiği Ergüllü, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'nın sezon boyunca kalan deplasman masraflarını üstlendi.