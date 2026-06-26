Karşıyaka'da ilk imza Erhan'dan

3'üncü Lig'de kongrenin ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür ile sözleşme yenileyen Karşıyaka, iç transferde ilk olarak Erhan Öztürk ile yeniden anlaştı.

Sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kontratını yeniledi. Erhan, Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde bahis soruşturması nedeniyle aldığı ceza yüzünden 3 ay forma giyememesine rağmen ligde 21 maçta 5 gol ve 12 asistle öne çıkmıştı. Oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon TL bonservis bedeli karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılar, Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier'in katıldığı törenle imza atan futbolcu için, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten orta saha oyuncumuz Erhan Öztürk ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Erhan Öztürk'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" mesajını yayımladı.

İMZA YETKİSİ TAMAM

Karşıyaka'nın 11 Haziran'daki kongrede göreve seçilen Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetimi imza yetkisini aldı. Yönetimdeki bir üyenin 25 yıl öncesine ait adli sicil kaydı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ilk etapta yetkiyi alamayan Karşıyaka, kaydın zaman aşımına uğramasıyla mazbatayı çıkardı.

SALON TEPKİSİ

Karşıyaka Belediyesi'nin geçen nisan ayında yapılan protokolle yeşil-kırmızılı kulüpten, 21 yıldır kullandığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu için yıllık kira, salon reklamlarından yüzde 15 pay ve elektrik, su, ısınma, personel ve temizlik gibi giderlerin yarısını talep ettiği ortaya çıktı. Karşıyaka taraftarları, sanal medyada önceki dönemde açılıp cirosunun yüzde 15'i kulübe gelir aktarılan KSK Fanzone'un kapatılması ve Mavişehir'deki kulüp binasının boşaltılmasını hatırlatarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

İzmir'de 2005 yılında düzenlenen Üniversite Oyunları kapsamında yapılıp mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu o dönemden bu yana Kaf-Kaf'ın Basketbol Süper Ligi'ndeki erkek takımı ile Kadınlar Voleybol Ligi'ndeki kadın voleybol takımı kullanıyor. Karşıyaka'nın altyapı takımları da salonlardan yararlanıyor.

MAVİŞEHİR'E YENİ PROJE

Karşıyaka'da Mavişehir'deki 100 dönümlük altyapı arazisini 2023 yılında kulübe kazandıran eski başkan Turgay Büyükkarcı'nın, o dönemden bu yana somut adım atılmadığı için tahsisi iptal olan alan için yeni proje hazırlattığı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılıların Mavişehir'de hayata geçirmeyi planladığı tesiste aynı anda 4 bine yakın altyapı öğrencisinin spor yapabileceği belirtildi. Proje kapsamında ikisi nizami olmak üzere 4 futbol sahası yer alacak. Tesiste 3'ü basketbol, 3'ü voleybol olmak üzere 6 spor salonu bulunacak. Ayrıca açık basketbol sahaları da projeye dahil edildi.

Mavişehir projesinde 1500 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık etkinlik alanları, resepsiyon, kafeterya, yönetim ofisleri, toplantı salonları, ilk yardım ve hakem odaları da yer alacak.

Ayrıca taraftarların dev ekranlarda maç izleyebileceği ve etkinlik yapabileceği fan zone alanları planlanırken, otopark ve elektrikli araç şarj istasyonunun da tesiste bulunacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı