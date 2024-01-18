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Karaman FK Futbolcusu Berkan Burak Turan: Hedefimiz Play-off

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK forması giyen Berkan Burak Turan, play-off oynamayı hedeflediklerini söyledi. Turan, takımın daha yukarı sıralara çıkabileceğine inandığını belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Berkan Burak Turan, hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

2. Lig takımlarından Karaman FK'nın orta saha oyuncusu Berkan Burak Turan, hedefi play-off olarak belirledi. Turan, sezona kötü başladıklarını belirterek, "İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak sonradan biraz topladık. Takım olarak hedefimiz daha yukarı sıralar. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Devre arası kampını çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Maç maç odaklanıp hedefimiz doğrultusunda başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Biz bunu başaracak güçte bir takımız. Tek hedefimiz play-off potasında olmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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