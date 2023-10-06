Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Üzgünüz'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor karşısında istekli futbol oynamalarına rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Skoru 2-1 yaptık ama zaman yetmedi. Bana göre maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk. Üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maça istekli başladıklarını ama lüzumsuz bir şekilde başlangıç golü yediklerini ancak buna rağmen futbol oynamaya çalıştıklarını söyledi. İkinci yarı topa hakim olmaya çalışan tarafken yine gol yediklerini hatırlatan Canel, "İkinci golü yedikten sonra biraz sıkıntı yaşadık. Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Skoru 2-1 yaptık ama zaman yetmedi. Bana göre maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk. Üzgünüz" diye konuştu. - ANTALYA