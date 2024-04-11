Kanarya avantaj peşinde! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

RÖVANŞ 18 NİSAN'DA

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos; Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El Kaabi.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.