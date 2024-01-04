Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup ederek finale yükseldi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe, etkili oyunuyla maçın kontrolünü elinde tuttu ve galibiyete ulaştı. Maçın en skorer oyuncusu OGM Ormanspor'da Dantas oldu.
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk devresini 26-24 önde bitiren Fenerbahçe, etkili oyununu sürdürerek, devreye de 50-39 üstün girdi. Pota altı mücadelelerinin yoğun yaşandığı üçüncü periyotta sarı-lacivertli ekip üstünlüğü kaybetmezken, son periyota da 70-58 önde başladı. 4. periyotta Dantas'ın bulduğu sayılarla maça tutunan Ormanspor, Meesseman, Alperi Onar ve Mcbride'nin sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe salondan 93-86 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu OGM Ormanspor'da 33 sayıyla Dantas olurken, Fenerbahçe'de Meesseman 22 sayı üretti.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Duygu Özen 11, Anderson 7, İdil Saçalır 2
Başantrenör:
OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 26-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 50-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine) - BALIKESİR