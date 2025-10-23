Haberler

Canlı anlatım! Kadıköy'de goller üst üste kaçıyor

Canlı anlatım! Kadıköy'de goller üst üste kaçıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlıyor. Karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3.
  • haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşıyor.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri yer alıyor.
  • Stuttgart'ın ilk 11'inde Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani ve El Khannouss yer alıyor.
  • Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Assignon'un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.
  • Fenerbahçe'de Asensio'nun şutu direğin üstünden auta gitti ve Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

CANLI ANLATIM:

26' Stuttgart'ta sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Jaquez'in kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

25' Oosterwolde, Tiago Tomas'a orta alan sol iç kulvarda faul yaptı. Kart yok.

24' Fenerbahçeli futbolcuların maçın hakemine Bilal El Khannouss için kırmızı kart itirazları var.

23' Edson Alvarez yerde kaldı, sağlık ekipleri sahada.

21' Bilal El Khannous sarı kart gördü. Edson Alvarez sakatlandı. Fenerbahçeli oyuncuların hakeme yoğun kırmızı kart şikayeti var

20' Sol kanatta Arcihe Brown'un yaptığı ortaya İsmail Yüksek kafa vurdu. Kaleci Nubel topu iki hamlede kontrol etti.

18' İsmail kalktı. Maç devam ediyor.

16' Sağlık ekipleri İsmail için sahada. Oyun durdu.

15' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Assignon'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular tepkili.

13' Taraftar desteğini artırdı. Bu dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı yoğunlaştı.

12' BİR ŞUT DAHA! Fenerbahçe'de Asensio ceza sahası dışı cephesinden sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Ancak top direğin biraz üstünden auta gitti.

11' OLMADI! Temsilcimiz Fenerbahçe'de sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası penaltı noktasından Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı. Top kalecide kaldı.

10' Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmadı.

8' Stuttgart'ta savunma arkasına kaçan Assignon ceza sahasına girdi. Skriniar çabuk davranarak vuruş açısını kapattı. Top taca çıktı.

6' Fenerbahçe'nin serbest vuruşu ile maç kaldığı yerden devam ediyor.

5' Sağlık ekipleri Archie Brown için sahada. Oyun durdu.

4' Fenerbahçe'de Archie Brown kafa topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Karar faul.

2' İki takım da sahaya yerleşmiş her bölgesine yerleşmiş durumda. Stuttgart, zorlu bir maç olacağının sinyalini veriyor.

1' Maçın başında inanılmaz bir atmosfer var. Maç çok tempolu başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

Yorumlar (4)

serefkocabas69:

başarılar Fenerbahçe bugün de üç puan bizim olur

9
3
yanıtYanıtla
Azad Askan:

Haydi deniz ondav aslan parçası göreyim seni ikinci yarıda oyna girer golünü atarsın ins

1
4
yanıtYanıtla
Volan k:

haberin başlığıyla haberin içeriğinin alakası yok.

1
2
yanıtYanıtla
Spartakus:

maça sanki tek sen mi bakıyorsun ? heyecanı biz neden yaşamıyoruz ?

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
