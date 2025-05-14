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Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
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İtalyan futbol kulübü Juventus, yeni sezonda giyeceği iç saha formalarını tanıttı. Tanıtımın başrolünde ise milli yıldızımız Kenan Yıldız yer aldı.

İtalya Serie A devi Juventus, 2025-26 sezonunda giyeceği iç saha formalarını tanıttı.

KENAN YILDIZ BAŞROL

Torino ekibinde forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız başta olmak üzere erkek ve kadın futbol takımlarında forma giyen yıldız isimler, tanıtımda yer aldı. Sosyal medyadan paylaşılan yeni sezon iç saha formaları İtalyan taraftarlar başta olmak üzere tüm dünyadaki futbolseverler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

İşte Juventus'un yeni sezonda giyeceği iç saha formaları;

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Şöyle bir Beşiktaş forması için kurşun yeriz be

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