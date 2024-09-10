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Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray ve Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılar için "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var" ifadelerini kullanan Mourinho, Osimhen için ise "Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" dedi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada takımının son durumu, Türkiye'deki rekabet ve Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETME SEBEBİ

HT Spor'a konuşan Jose Mourinho, "Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum" dedi.

"TARAFTAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Mourinho açıklamasında, "Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben değil, kulüp önemlidir. Hayaller önemlidir. 'Bu forma benim derim' söylemim doğru. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray ve Osimhen sözleri

AVRUPA'DAKİ ELEME MAÇLARI

Fenerbahçe teknik direktörü, Türk kulüplerinin Avrupa elemeleri hakkında "Bir şey var; belki de yanılıyorum ama hissiyatım bu. Türk takımların Avrupa kupaları için oynadıkları eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Avantaj sağlayabilecek bir durum ama bir yandan da zorluk yaratıyor" açıklamasını yaptı.

TRANSFER YORUMU: OYUNCULAR DEĞİL, TAKIM ÖNEMLİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki durumu hakkında ise "Transferler geç kaldı mı? Her teknik direktör için transferler hep geç kalmış denebilir. Oyuncular önemli değil, sadece kulüp ve takım önemli. Kostic çok yaratıcı bir sol bek, orada bir eksiklik yaşıyorduk. Birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bize sunabilecek çok şeyi var. Takımımızı iyi bir şekilde tamamlıyor. Kulübün yaptığı işlerden memnunum" sözlerini sarf etti.

MEDINA İÇİN AÇIKLAMA

Adı Fenerbahçe ile anılan oyuncu hakkındaki soruya cevap veren deneyimli teknik direktör, "Medina hakkında konuşamam. O şu anda Boca Juniors oyuncusu. Bir şey söyleyebilecek durumda değilim" açıklamasında bulundu.

Jose Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray ve Osimhen sözleri

"EŞYALARIMI TOPLAR GİDERİM"

Mourinho,"Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin yakın arkadaşı olduğuna inanamam çünkü buna inanırsam eşyalarımı toplar giderim. Çünkü Futbol bu değil" şeklinde konuştu.

GALATASARAY SÖZLERİ

Jose Mourinho, "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var" dedi.

Jose Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray ve Osimhen sözleri

"OSIMHEN ÇOK YERE ATLIYOR"

Jose Mourinho, Galatasaray'ın transferi Osimhen için ise "Harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum.Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Sinan Bulduk:

Sen aç da geçen sene fenerin beleşe aldığı penaltıları , görmediği kırmızı kartları bir izle Jose..9 yıldır ağlıyorsun şampiyon olamadıkça..bu sene de 10. senen olacak..

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Melike Taştan:

Bu sezon salıncakçı jk GS dan daha ön plana çıkmasına rağmen fenevliler hâlâ sadece GS ile ilgili yorum yapıyor. GS üzerlerinde nasıl bir etki bıraktıysa artık... Ha bu arada soru şu neden salıncakçı jk ile laf dalaşına girmiyorlar acaba diye düşünürken aklıma geçen sezon febe salincagina binmiş kartal videosu geldi hâliyle bu duruma çok da şaşırmamak gerektiğini düşünmeye başladım ;)

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Melike Taştan:

bu sezon güya salıncakçı jk daha ön plana çıktı ama bu fenevlilerin yine sürekli bahsettiği takım Galatasaray. Galatasaray üzerlerinde nasıl bir etki bıraktıysa artık GS dan bahsetmeden duramiyorlar. Salıncakçı jk ile ilgili yorum yaptıklarını henüz hiç görmedik.

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Fatih Kocak:

Melike tattan Beşiktaş salıncağa bindiyse, 6s nereye bindi cümle alem iyi biliyor.takımına 5 attığımın taraftarı:)

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