Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Spor Haberleri

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maç ceza aldı. Galatasaray taraftarı, Portekizli hoca için verilen karara itiraz ederken geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede kırmız kart gören sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verilmesi sonrası kıyamet koptu.

JORGE JESUS'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında bir pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulundu. Öfkeli davranışları sonrası kırmızı kartla cezalandıran Portekizli hocaya PFDK tarafından 1 maç ceza verildi.

GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Jorge Jesus'a verilen cezaya itiraz eden Galatasaray taraftarı geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkili paylaşımları sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminde üst sıralara çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Fatih Terim Jorge Jesus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title