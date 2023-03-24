Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
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Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maç ceza aldı. Galatasaray taraftarı, Portekizli hoca için verilen karara itiraz ederken geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede kırmız kart gören sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verilmesi sonrası kıyamet koptu.
JORGE JESUS'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında bir pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulundu. Öfkeli davranışları sonrası kırmızı kartla cezalandıran Portekizli hocaya PFDK tarafından 1 maç ceza verildi.
GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'İ ÖRNEK GÖSTERDİ
Jorge Jesus'a verilen cezaya itiraz eden Galatasaray taraftarı geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkili paylaşımları sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminde üst sıralara çıktı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle: