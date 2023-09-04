İzmit Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında İzmit Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 8, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 7, Ayşegül Günay Aladağ 9, Petronyte 11, Goncagül Kavak 2, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir 7
İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 2, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 6, Özge Yavaş Özışık 6, Başak Altunbey 10, Ezgi Manlacı, Nared 12, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5
1. Periyot: 21-21
Devre: 34-36
3. Periyot: 47-51
Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında İzmit Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.