İzmir'in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve Deniz Festivali Başladı

İzmir'in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali, Narlıdere'de büyük heyecana sahne oldu. Yarışlarda yelkenler kurtuluşun kahramanlarına saygı için açıldı ve İzmir Körfezi'nde görsel bir şölene dönüştü. Yarışlar, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlendi ve sporcular arasındaki rekabet nefes kesti. Yarışların ödül töreni ise 17 Eylül Pazar günü yapılacak.

' İzmir'in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları' ile 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali'ne ev sahipliği yapan Narlıdere'de, ilk gün yarışları büyük heyecana sahne oldu. Kurtuluşun kahramanlarına saygı için açılan yelkenler, İzmir Körfezi'nde görsel şölene dönüştü.

Narlıdere'nin ev sahipliği yaptığı 'İzmir'in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları' ile 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali başladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü'nün katkılarıyla düzenlediği İzmir'in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ile yelkenler kurtuluşun kahramanlarına saygı için açıldı. Cumhuriyetin 100.yılı ve İzmir'in kurtuluşunun 101.yılında gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sporcular, İzmir Körfezi'nde adeta görsel şölen sergiledi. Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlenen yarışlar büyük heyecana sahne olurken, yelken sporcularının rekabeti nefes kesti. 16-17 Eylül tarihlerinde de devam edecek yarışların ödül töreni 17 Eylül Pazar günü saat 17.30'da yapılacak.

"BÖYLE BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere'nin bir 'deniz kenti' olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100.yılı ve İzmir'imizin kurtuluşunun 101.yılında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali ile bir arada gerçekleştirdiğimiz yarışların yelken sporunun yaygınlaşmasına ve İzmir Körfezi'nin daha çok sporla buluşmasına vesile olacağına inanıyoruz. Özellikle yarışlara katılan çocuklarımıza bir parantez açmak istiyorum. Sorumluluk almayı, yardımlaşmayı, kendi başına karar vermeyi gerektiren yelken sporuna gönül veren çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Çünkü onlar bu sporu yaparak hayatta kendi rotalarını da belirlemek için çok önemli bir adım daha attılar. Centilmence mücadele edecek 200'den fazla sporcumuza başarılar diliyorum. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emek veren tüm paydaşlara teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.