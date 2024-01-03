İzmirli Milli Sporcular Artistik Buz Pateninde Başarı Kazanıyor

Artistik buz pateninde İzmir'i temsil eden milli sporcular son dönemde ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla alkış topluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren çocuk patenciler büyük bir özveri ve disiplinle çalışıp ülkemize yeni başarılar getirmek için kolları sıvadı.

Kulüp ve Milli Takım Antrenörü Gamze Güner, 2011'den bu yana artistik buz pateninde sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Çocuklar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sabah saat 05.45'te buraya geliyorlar, 06.00'da antrenmanları başlıyor. Daha sonra okula gidip akşam tekrar buza geliyorlar. Çocukların neredeyse bütün günü burada geçiyor. Çalışmalar akşam 20.30, 21.00'e kadar sürüyor" dedi.

"İzmir olarak son milli takım kampına en fazla sporcu gönderen il olduk. Yaşları küçük olmasına rağmen ulusal ve uluslararası güzel başarılar elde etmeye başladık. Başarının gelmesi onları mutlu ediyor" diyen Antrenör Güner, şunları kaydetti: "Bu kadar çalıştıktan sonra düzenli ve sistemli başarı kaçınılmaz oluyor. En yakın hedefimiz 22 Şubat-3 Mart'ta Tayvan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası. Arkasından uluslararası müsabakalar var ama en önemlisi bu. Bunun için arenada yarışıp, gerekli puanın alınması lazım. Bunu yapabileceklerine inanıyorum. Çalışıyorlar ve başarı geleceğini düşünüyoruz."

Eski milli sporcu olan antrenör Gamze Güner, Türkiye'de artistik buz pateni branşının hızla geliştiğini söyleyerek, "Çalışma şartlarımız okul açısından yurtdışına göre daha zor ama çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

GAMZE GÜNER: SAĞLIK AÇISINDAN DA ÇOK GÜZEL BİR BRANŞ

Artistik buz pateninin ekipman maliyeti açısından aileleri zorlayabileceğini ancak çok keyifli bir branş olduğunu anlatan milli antrenör Güner, "Buzda virüs var ve kanımıza girdiği zaman vazgeçemiyoruz. Görsel olarak da sağlık açısından da çok güzel bir branş. Aileler, 'Çocuğum üşür, düşer' diye düşünmesin. Tam dersi astım hastalığına iyi gelen güzel bir spor" diye konuştu.

DENİZ TARIM'DAN İKİ ALTIN GELDİ

Babası Türk, annesi Çinli olan 12 yaşındaki milli sporcu Deniz Tarım, geçen ay Uluslararası Bosphorus Cup'ta Advanced Novice kategorisinde altın madalya kazandı. Deniz, bu yarışmadan sonra Kocaeli'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıktı. Buz sporuna bir AVM'de hobi olarak başladığını daha sonra daha büyük bir piste geçmek istediğini dile getiren küçük sporcu, "Çok mutluyum. Antrenörlerime teşekkür ediyorum. Yarışmalara hazırlanırken çok sıkı çalıştım, sonucunu da aldığım için çok mutluyum. İleride uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek, başarılar elde etmek istiyorum. Bu sporu çok seviyorum. Okulla sporcu dengelemek zor olabiliyor. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyorum. Çok sevdiğim için bu zorlukların üstesinden gelebiliyorum" dedi. Deniz, Çin ve Türk kültürünü birlikte yaşamanın çok keyifli olduğunu sözlerine ekledi.

DERYA TAYGAN: HEDEFİM OLİMPİYATLAR

Annesi Rus olan ve 9 yıldır buz pateni yaptığını belirten 14 yaşındaki milli sporcu Derya Taygan, Türkiye Şampiyonası'nda junior kategorisinde bronz madalya kazandı. Derya, "Annemle gelip bu pistte kayıyordum, antrenörüm beni gördü, seçti ve kulübe girdim. Bir günümüz çok uzun geçiyor. Sabah 04.00'te kalkıp antrenmana geliyorum, okula gidiyorum, sonra tekrar antrenman. Seviyorsan yapabilirsin. En son Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Milli takım puanlarının hepsini aldım. Hedefim grandprixlerde, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek" diye konuştu.

DOĞA GÜNER: ANNEMİN KARNINDA BAŞLADIM

Milli antrenör Gamze Güner'in kızı olan 10 yaşındaki Doğa Güner, Denkova Staviski Cup'ta basic kategorisinde birinci oldu. Doğa, "Bu spora annemin karnında başlamış gibiyim. Annem hamileyken buzda kayıyormuş, ben de karnındaymışım. Annem sürekli beni bırakıp yarışmalara gidiyordu, ben de bir gün 'Anne ben de seninle geleceğim. Bu sporu yapıp seninle vakit geçirmek istiyorum' dedim. Aslında amacım ilk başladığımda annemle sadece vakit geçirmekti. Çok eğlenip bu sporu kendim için yapmaya başladım. Hedefim iyi bir buz patenci olmak" şeklinde konuştu.

GÖKÇE DOĞA SEZGİ: KÜÇÜK ADIMLARLA İLERLEYECEĞİM

İzmirli 14 yaşındaki milli artistik buz patenci Gökçe Doğa Sezgi, son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda intermediate kategorisinde 3'üncü oldu. Gökçe Doğa, "6 yıldır buz pateni yapıyorum. Başlarda zor gelebilecek bir spor, uzun vadede kolay gelecektir. Zaten istiyorsanız bu sporu yapmalısınız. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Bırakmayı düşündüğüm dönemler oldu ancak sevdiğim için bırakmadım. Küçük adımlarla ilerleyeceğim. İlk başta Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu, daha sonra olimpiyat hedefim var" dedi.

İZMİR'DEN 12 SPORCU MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 30 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Aday Milli takım kampına 12 sporcu, 3 antrenör yolladı. Sporculardan Defne Günce Kılıç, Derya Taygan, Deniz Tarım, Batu Tasasız, Duru Çimen, Ezgi Özer, Masal Oran, İpek Kara, Atlas Baydurak, Mustafa Emir Çobanel, Batı Güdül, Doğa Güner antrenörlerden ise Gamze Güner, Zeynep Yiğit ve İrina Dalkıran da kampta yer aldı.