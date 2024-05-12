İzmir'de Süper Lig heyecanı yaşanmayacak

Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği, Altay'ın TFF 2. Lig'e düştüğü 1. Lig'de gelecek sezon ilk kez bir İzmir takımı mücadele etmeyecek.

İlk olarak 2. Lig adıyla 1963-1964 sezonunda oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda İzmir'i temsil eden Göztepe, Süper Lig'e yükselirken, Altay ise TFF 2. Lig'e geriledi.

Gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesine çıkan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup ekibi Menemen FK de Anagold 24Erzincanspor'a yenildi. Böylelikle gelecek sezon 1. Lig'de İzmir takımının yer almaması kesinleşti.

1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de mücadele eden İzmir'de 62. sezonda ilk kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanmayacak.

13 İzmir takımı 1. Lig'de yer aldı

Ligde bu sezona kadar 13 İzmir takımı mücadele etti.

Altay, Altınordu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, Göztepe, İzmir Demirspor, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK, Menemenspor, Ödemişspor, Ülküspor ve Tirespor, ligde İzmir'i temsil etti.

İzmir takımlarının 1. Lig performanslar şöyle:

Takımlar Sezon O G B M A Y P Altay 17 584 262 145 177 909 737 896 Altınordu 31 1004 358 289 357 1220 1149 1175 Bergama Belediyespor 1 32 8 5 19 39 60 29 Bucaspor 16 540 196 146 198 723 715 734 Göztepe 27 904 411 218 275 1305 1000 1340 İzmir Demirspor 1 24 6 4 14 26 45 16 İzmirspor 22 728 283 178 267 960 976 879 Karşıyaka 33 1088 472 279 337 1459 1152 1495 Menemen FK 3 98 31 17 50 100 154 110 Menemenspor 3 104 26 38 40 122 165 116 Ödemişspor 2 62 14 19 29 42 85 47 Ülküspor 7 208 55 61 92 192 268 171 Tirespor 10 300 80 89 131 229 374 247

İzmir takımları

Profesyonel liglerde mücadelesini sürdüren İzmir ekiplerinden Göztepe gelecek sezon Süper Lig'de; Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK de TFF 2. Lig'de yer alacak.

TFF 3. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol'un play-off mücadelesini sürdürdüğü liglerde Bergama Belediyespor, Bornova 1877 ve Karşıyaka gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.