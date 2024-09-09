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İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk karşılaşmadaki Galler beraberliğinin ardından 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran ay-yıldızlılar, puanını 4'e yükselterek averajla grupta liderliğini aldı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırarak grup lideri oldu.

MİLLİLER GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 2. dakikada golü buldu. Umut Nayir'in ceza sahası içi sol çaprazında attığı pasla penaltı noktası çevresinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla yerde düzgün bir vuruş yaptı. Yavaş giden top, uzak köşeden ağlarla buluştu. Ay-yıldızlılar, Kerem'in golüyle maç başlar başlamaz 1-0 öne geçti.

İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti

İZLANDA SKORU EŞİTLEDİ

Konuk takım, 37. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Gudmundsson'un sağ kanattan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde topa yükselen Palsson, kafayı vurdu ve top filelere gitti. İlk yarının sonucunu da belirleyen bu golle birlikte skor 1-1'e geldi.

İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti

KEREM BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

Ay-yıldızlılar, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Eren Elmalı'dan aldığı topla ceza sahası dışında buluşan Kerem, uzak köşeye yaptığı güzel vuruşla hem kendisinin hem de millilerin 2. golünü kaydetti. Bu golle birlikte A Milli Takımımız yeniden skor üstünlüğünü aldı.

İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti

BİR DE OFSAYTA TAKILDI

Geçenin kahramanı Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptı ancak ofsayta takıldı. Kerem, 59. dakikada İrfan Can Kahveci'den ceza sahası için aldığı topu kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla ağlara göndermeyi başardı. Fakat pozisyonun ardından İrfan Can için ofsayt bayrağı kalktı. Gol varda incelese de karar değişmedi.

İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti

MİLLİ YILDIZ HAT-TRICK YAPTI

Gecenin kahramanı Kerem Aktürkoğlu, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Arda Güler'in pasıyla hareketlenen Kerem, ceza sahasında buluştuğu topun dibine girerek topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Bizi 2 farklı üstünlüğe taşıyan milli yıldız, bu golle birlikte hem kendisinin hem ay-yıldızlıların 3. golünü attı ve hat-trick yapmayı başardı. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Bizim Çocuklar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti

GRUPTA LİDERİZ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan milliler, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem AKtürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Karadağ'ı 2-0 ile geçen İzlanda ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında da Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye grup lideri oldu.Oluşan puan durumu şu şekilde;

  1. Türkiye: 4 puan/+2 averaj
  2. Galler: 4 puan/+1 averaj
  3. İzlanda: 3 puan/0 averaj
  4. Karadağ: 0 puan/-3 averaj
Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu İzlanda Türkiye İzlanda Futbol Galler İzmir Spor

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Yorumlar (11)

Samet:

Kerem 3 de atsan boş topcusun, senede 1 2 kez böyle atıp bonus kazanıyorsun o kadar.

5
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Ferhat w2w Demir:

kerem başta olmak üzere bizim çocukları tebrik ediyorum resmen İzlanda ya top oynatmadık

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1
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SüLeyman Kiyağ:

Kerem şampiyon yapan adamdı . Biraz formu düştü diye gönderdiler . Şimdi yurt dışında efsane olacak

36
3
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isa yatar:

Çok iyi oynadılar. Kerem mükemmel di.

36
0
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ÖMER DAK:

Helal olsun çocuklar isteyince her sey oluyor tebrikler hepinize

34
2
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Emre Selm:

Tebrikler Türkiyem

23
0
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Maria Sel:

Sonunda bir tane sevindiren haber okudum. Çok iyi futbol oynadılar tebrikler hepsine.

21
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umut mergen:

izmirin dağlarina çiçekler açti 3.1

14
8
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Teşkilatı mahsusa:

Keremin soyadının ilk hecesi yeter adam gibi adam

18
0
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Bandorma:

Tebrikler Milli Takım…uzun zaman sonra izlediğim en rahat maçtı…

18
0
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