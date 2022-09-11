Kıtalararası İkinci İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu Yapıldı

İstanbul’un Beykoz'da bugün ikincisi yapılan İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye’den ve dünyadan 800’e yakın triatlet katıldı. Sporcular, yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan parkurları tamamladı. Triatlonda genel klasmanda Antalya Spor Kulübü’nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

İstanbul'un Beykoz'da bugün ikincisi yapılan İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye'den ve dünyadan 800'e yakın triatlet katıldı. Sporcular, yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan parkurları tamamladı. Triatlonda genel klasmanda Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Dünyanın ilk kıtalararası Triatlon yarışması olan Uluslararası İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle ikinci kez düzenlendi. Beykoz'da yapılan etkinlikte 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurları tamamladı.

YÜZME, KOŞU VE BİSİKLETTEN OLUŞAN 3 ZORLU ETAP

Bugün yapılan yarışmaya Türkiye'den ve dünyadan 572 triatlet katıldı. İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Sabah 06.30'da yüzme etabıyla başlayan mücadelede bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında yapıldı. Bu yıl ikinci kez yapılan yarışın Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında düzenlenmesi hedefleniyor.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda genel klasmanda Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda Elit Erkekler birincisi, TSK Spor Gücü'nden Ali Akaydın oldu.

Yaş Grubu Erkekler genel klasman sonuçları şöyle:

Yaş Grubu Erkekler Birincisi Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama

Yaş Grubu Erkekler İkincisi TRIA Spor Kulübünden Oleg Astanin

Yaş Grubu Erkekler Üçüncüsü ise TSK Spor Gücü'nden Dinçer Yılmaz oldu.

Yaş Grubu Kadınlar genel klasman sonuçları ise şöyle:

Yaş Grubu Kadınlar Birincisi İzmir Yüzme Triatlon Kulübü'nden Ece Calp

Yaş Grubu Kadınlar İkincisi Adalar Su Sporları Spor Kulübü'nden Melda Fatma Derviş

Yaş Grubu Kadınlar Üçüncüsü Merve Güney oldu.