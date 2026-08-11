Amatör Futbolun Mali Yüküne Başkan Dilek'ten Tepki

İstanbul Kastamonu spor Başkanı Dr. İlker Dilek, amatör futbolun üzerindeki mali yükün yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı amatör lisans, vize ve transfer işlem bedellerini değerlendiren İstanbul Kastamonu spor Başkanı Dr. İlker Dilek, amatör futbolun üzerindeki mali yükün yeniden ele alınması çağrısında bulundu. Avrupa'daki uygulamalar ve UEFA'nın grassroots yaklaşımına dikkat çeken Dilek, çocukların futbola erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Dilek, "Yetiştirici kulübün hakkını sonuna kadar koruyalım; hatta daha da güçlendirelim. Ancak bir çocuğun futbola başlamasının ve amatör kulübün onu sahaya çıkarmasının önüne mali bariyerler koymayalım. Çünkü amatör futbol, Türk futbolunun gelir kapısı değil, geleceğidir" dedi.

"Amatör kulüplerimizin hangi ekonomik şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını biliyoruz"

TFF'nin açıkladığı yeni ücret tarifesine neden itiraz ettiklerini açıklayan İlker Dilek, "Öncelikle bu meseleyi TFF ile amatör kulüpleri karşı karşıya getiren bir tartışma olarak görmüyorum. Hepimizin ortak amacı Türk futbolunu büyütmek ve geliştirmek olmalı. Ben konuya tam da bu nedenle, Türk futbolunun geleceği açısından bakıyorum. Türkiye'de amatör kulüplerimizin hangi ekonomik şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Birçok kulübümüz yöneticilerinin fedakarlığı, yerel destekler ve sınırlı sponsorluklarla faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni tarifede ilk lisans bedeli yaşa göre 500 TL'den başlayıp 6 bin ve 14 bin TL'ye kadar çıkıyor. Her sezon ayrıca 500 TL vize bedeli bulunuyor. Tek bir futbolcu üzerinden bakıldığında bazı rakamlar sınırlı görülebilir. Ancak 100, 200 hatta 300 altyapı sporcusu bulunan bir amatör kulüp açısından hesaplandığında ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu yükün, zaten kıt kaynaklarla çalışan amatör kulüpler açısından sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın tamamında amatör futbol ücretsizdir demek doğru olmaz"

'Avrupa'da amatör futbolcuların lisans işlemleri ücretsiz mi?' sorusuna da Dilek, şu cevabı verdi:

"Kamuoyuna doğru bilgi vermek önemli. Avrupa'nın tamamında amatör futbol ücretsizdir demek doğru olmaz. Ancak yaptığımız karşılaştırmalarda çok önemli bir fark görüyoruz: Birçok Avrupa ülkesinde özellikle çocukların ve gençlerin futbola giriş maliyetleri düşük ve sembolik seviyelerde tutuluyor. Örneğin İspanya'da 2026-2027 sezonunda bazı ulusal gençlik kategorilerindeki federasyon lisans payları 5,5-10,5 Euro seviyesinde. Hollanda'da çocuklar için KNVB'nin yıllık federasyon katkısı yaklaşık 10 Euro düzeyinde. Fransa'da küçük yaş gruplarında lisans bedelleri yaklaşık 13-14 Euro'dan başlıyor. Dolayısıyla tartışmamız 'Avrupa'da ücret var mı, yok mu?' tartışması değildir. Asıl soru şudur: Çocukların futbola girişini ve amatör kulüplerin faaliyetlerini kolaylaştırıyor muyuz, yoksa zorlaştırıyor muyuz?"

"UEFA'nın belirlediği zorunlu bir amatör lisans ücreti yok"

İlker Dilek, UEFA'nın bu konuda nasıl bir yaklaşım benimsediğini de şöyle aktardı:

"UEFA'nın bütün ülkeler için belirlediği zorunlu bir amatör lisans ücreti yok. Ancak UEFA'nın grassroots politikasındaki temel yaklaşım son derece açık: Daha fazla insanı futbola kazandırmak, kayıtlı oyuncu sayısını artırmak ve grassroots kulüplerini desteklemek. Bu nedenle mesele yalnızca lisanslama değildir; futbola erişimdir, fırsat eşitliğidir, çocukların ve gençlerin sporla buluşabilmesidir. Türkiye'nin de politikasını bu perspektifle geliştirmesi gerektiğine inanıyorum."

Yetiştirici kulüplerin hakkının korunmasına gerektiğine de dikkat çeken Başkan Dilek, "Yetiştirici kulübün hakkına kesinlikle dokunulmamalıdır. Bir amatör kulüp 8-10 yaşındaki bir çocuğu bünyesine alıyor; yıllarca antrenör sağlıyor, forma veriyor, sahaya ve deplasmana götürüyor, eğitimine ve gelişimine emek veriyor. Sonra o futbolcu profesyonel bir kulübün dikkatini çekiyor. Elbette o futbolcuyu yetiştiren kulübün emeğinin ekonomik bir karşılığı olmalıdır. Hatta bana göre yetiştirici kulübün hakkı daha da güçlü korunmalıdır. Bizim itirazımız yetiştirme bedeline değil; lisans, vize ve temel işlem ücretlerinin amatör kulüpler üzerinde oluşturduğu mali yüke yöneliktir" diye konuştu.

750 bin TL ve 1 milyon TL'ye ulaşan rakamlar

'Yeni tarifede 750 bin TL ve 1 milyon TL'ye ulaşan rakamlar da bulunuyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki soruya ise İlker Dilek, "Bu rakamların kamuoyuna doğru anlatılması gerekiyor. 2012-2015 doğumlu amatör futbolcuların kulüp muvafakati olmaksızın profesyonel kulübe transferinde 750 bin TL, 2010-2011 doğumlularda ise 1 milyon TL eski kulübe ödenecek katkı payı öngörülüyor. Bunlar doğrudan TFF'nin kasasına giren lisans ücretleri değildir. Bu ayrımı özellikle vurguluyorum. Yetiştiren kulübün hakkını koruyalım; buna karşılık federasyona ödenen lisans, vize ve temel işlem ücretlerini amatör futbolun ekonomik gerçekleri doğrultusunda yeniden değerlendirelim. Bu iki başlığı birbirine karıştırmamak gerekiyor" cevabını verdi.

TFF'ye somut önerilerde de bulunan Başkan İlker Dilek, "Önerilerimiz son derece açık ve uygulanabilir. Birincisi, 18 yaş ve altındaki çocuklarımızın ilk lisans işlemlerinin ücretsiz olmasıdır. İkincisi, yıllık amatör futbolcu vize bedelinin kaldırılması veya sembolik bir seviyeye indirilmesidir. Üçüncüsü, amatörden amatöre transferlerde Federasyona ödenen temel işlem bedellerinin minimum seviyeye çekilmesidir. Buna karşılık oyuncu yetiştiren amatör kulüplerimizin hakları korunmalı, hatta daha güçlü hale getirilmelidir. Böylece hem çocuğun futbola erişimini kolaylaştırır hem de yıllarca emek veren yetiştirici kulübü koruyan adil bir denge kurarız" şeklinde konuştu.

"UEFA'nın dayanışma ve gelişim politikaları önem kazanıyor"

Maliyetlerin karşılanması ve amatör kulüplerin desteklenmesi için gerekli kaynakların nereden temin edileceğiyle alakalı ise Dr. İlker Dilek, "Tam da burada UEFA'nın dayanışma ve gelişim politikaları önem kazanıyor. UEFA, HatTrick programı başta olmak üzere üye federasyonlara futbolun geliştirilmesi, altyapı ve grassroots faaliyetleri için önemli kaynaklar sağlıyor. Türkiye'de amatör futbola ayrılan kaynakların kulüplerimize ve çocuklarımıza daha doğrudan nasıl ulaştırılabileceğini konuşmalıyız. Lisanslı sporcu sayısı, altyapıda faaliyet gösterilen yaş kategorileri, kadın futboluna yapılan yatırım ve dezavantajlı bölgelerde yürütülen çalışmalar gibi objektif kriterler oluşturulabilir. Bu kriterleri karşılayan amatör kulüplere doğrudan destek mekanizmaları geliştirilebilir" dedi.

"Amatör Futbol Destek Modeli oluşturalım"

TFF'ye 'Amatör Futbol Destek Modeli' oluşturma çağrısında bulunan Dilek, şöyle devam etti:

"TFF yönetimiyle bir polemik oluşturmak istemiyorum. Tam tersine, bunun ortak akılla çözülebilecek bir mesele olduğuna inanıyorum. TFF yönetimi, Amatör İşler Kurulu, amatör spor kulüpleri federasyonları ve sahada bu işi yapan kulüp yöneticileri aynı masaya oturmalı. Avrupa örneklerini önümüze koyalım, kulüplerimizin gerçek maliyetlerini hesaplayalım, UEFA kaynaklarını değerlendirelim ve Türkiye'ye özgü sürdürülebilir bir 'Amatör Futbol Destek Modeli' oluşturalım. Devletimizin ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın amatör spora yönelik destek iradesi ortadadır. TFF'nin de aynı hedef doğrultusunda, amatör futbolun tabanını genişletecek ve kulüplerin yükünü hafifletecek adımlar atmasının Türk futbolunun bütününe güç katacağına inanıyorum. Çünkü amatör futbolu güçlendirdiğimizde aslında TFF'yi, profesyonel liglerimizi ve milli takımlarımızı güçlendirmiş oluruz."

"Çocukların futbola başlamasını kolaylaştıralım"

Son olarak amatör futbol camiasına da seslenen İlker Dilek, "Ben meseleye sadece futbol açısından bakmıyorum. Bir çocuğun spor kulübünün kapısından içeri girmesi bazen hayatının yönünü değiştirebilir. O çocuk belki profesyonel futbolcu olmayacak ama spor disiplini kazanacak, arkadaşlığı ve takım olmayı öğrenecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak, milli ve manevi değerlerle yetişecek. Amatör sporun gerçek değeri tam olarak burada. O yüzden çocukların futbola başlamasını kolaylaştıralım. Amatör kulübün yaşamasını sağlayalım. Yetiştirici kulübün emeğini koruyalım. Türk futbolunun geleceğini birlikte büyütelim" diyerek sözlerini noktalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı