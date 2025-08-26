İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un, yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

RUS YÜZÜCÜ KAYBOLDU

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri de ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan 27 yaşındaki Svechnikov'u arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki dalgıçlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın'a yeni partnerinden büyük şok

Taciz iddiasıyla gündeme gelen oyuncuya yeni partnerinden büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.