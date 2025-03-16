İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
Kylian Mbappe, Real Madrid'in Villarreal'i deplasmanda 2-1 yendiği maçın son anlarında kendisine pas vermek yerine şut atmayı tercih eden Arda Güler'e büyük tepki gösterdi. Arda'nın şutunun farklı şekilde dışarıya gitmesinin ardından Mbappe'nin Arda'ya uzun süre söylendiği anlar yayına yansıdı. Söz konusu olay, İspanyol basınında geniş yankı buldu.
Real Madrid, LaLiga'da Villarreal'i deplasmanda Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 87. dakikasında Arda Güler'in yararlanamadığı bir pozisyon sonrası Kylian Mbappe, milli futbolcuya büyük tepki gösterdi.
PAS VERMEYİP ŞUT ATTI, MBAPPE ÇILDIRDI
Karşılaşmanın 87. dakikasında sol kanattan ceza sahası içine giren Vinicius'un içeri çevirdiği topu Arda Güler kontrol etti. Dar açıda topla buluşan milli futbolcu, müsait durumdaki Mbappe'ye pas vermek yerine şut tercihinde bulundu. Arda Güler'in şutu farklı şekilde dışarı giderken Kylian Mbappe'nin genç futbolcuya tepki gösterdiği anlar yayına yansıdı.
İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU
Mbappe'nin Arda Güler'e el kol hareketleriyle söylendiği anlar İspanyol basınında da geniş yankı buldu. Genel olarak sakin bir futbolcu olduğu aktarılan Mbappe'nin dahi bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığı vurgulandı.
İşte o anlar;