Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kylian Mbappe, Real Madrid'in Villarreal'i deplasmanda 2-1 yendiği maçın son anlarında kendisine pas vermek yerine şut atmayı tercih eden Arda Güler'e büyük tepki gösterdi. Arda'nın şutunun farklı şekilde dışarıya gitmesinin ardından Mbappe'nin Arda'ya uzun süre söylendiği anlar yayına yansıdı. Söz konusu olay, İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Real Madrid, LaLiga'da Villarreal'i deplasmanda Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 87. dakikasında Arda Güler'in yararlanamadığı bir pozisyon sonrası Kylian Mbappe, milli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

PAS VERMEYİP ŞUT ATTI, MBAPPE ÇILDIRDI

Karşılaşmanın 87. dakikasında sol kanattan ceza sahası içine giren Vinicius'un içeri çevirdiği topu Arda Güler kontrol etti. Dar açıda topla buluşan milli futbolcu, müsait durumdaki Mbappe'ye pas vermek yerine şut tercihinde bulundu. Arda Güler'in şutu farklı şekilde dışarı giderken Kylian Mbappe'nin genç futbolcuya tepki gösterdiği anlar yayına yansıdı.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Mbappe'nin Arda Güler'e el kol hareketleriyle söylendiği anlar İspanyol basınında da geniş yankı buldu. Genel olarak sakin bir futbolcu olduğu aktarılan Mbappe'nin dahi bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığı vurgulandı.

İşte o anlar;

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, bu yaptığıyla Mbappe'yi çıldırttı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, bu yaptığıyla Mbappe'yi çıldırttı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, bu yaptığıyla Mbappe'yi çıldırttı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, bu yaptığıyla Mbappe'yi çıldırttı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, bu yaptığıyla Mbappe'yi çıldırttı

İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Süperstar ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
img

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
img

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlattin sert:

bende diyordum nerde kaldı bizim arda haberi :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in altını üstüne getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.