İsmet Taşdemir: '2’de 2 yapmak istiyoruz'

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Antalyaspor galibiyetinin ardından, Muğlaspor'u da yenerek 2'de 2 yapmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, "Ligde 6. haftayı geride bıraktık. Maalesef ilk galibiyetimizi 6. haftada aldık. Zorlu bir deplasmanda 3 puana ulaşabildik. Bunun hem üzüntüsünü yaşıyoruz hem de en azından galibiyetin sevincini yaşıyoruz. Zor bir maçtı. Zor bir deplasmandı. Özellikle Batman maçındaki kötü mağlubiyet ve özellikle maçın ilk yarısındaki kötü oyundan sonra bir haftada 3 tane maçın üçüncüsünün bu şekilde galibiyetle gelinmesi bizim için iyiydi. Sevindik, hep beraber mutlu olduk. Bizi sevenleri mutlu ettik diye düşünüyoruz ama bitmiyor. İlk maçımızı kazandık ama yetmiyor. Bundan sonra sezona kötü başladığımız için yolumuz uzun. O aradaki farkı çok daha fazla maç kazanarak kapatmamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımıza bugün start verdik. İnşallah önümüzdeki maçla beraber bu seriyi devam ettirebiliriz" dedi.

"2 tane sakat verdik"

Takımdaki sakatlıkları da değerlendiren Taşdemir, "Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiği kırıldı, bugün ameliyat oldu kendisi. Kamil Fidan'ın da kaburgalarında ciddi bir hasar var. Bugün Sivas'ta tekrar yeniden bir kontrol MR'ı çekilip akşama çok daha net belli olacak ama Kamil Fidan için de belki de bu hafta iyi durmuyor, iyi görünmüyor. 2 tane sakat verdik. Kalan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Pazar günü Muğlaspor ile oynayacakları maça tüm Sivasspor taraftarını davet eden Taşdemir, "Çok önemli bir maç. Taraftarlarımız tabii ki sezon başlangıcımızda biraz kötü hayale uğradılar. İstedikleri sonuçları alamadık. O da doğrudur. Oyun olarak parça parça iyi oynadığımızı parça parça da iyi oynamadığınızı da oynamadığımızı da biliyorum Ama sonuçta çok güzel bir stadımız var. Çok güzel bir camiamız var ve çok önemli bir maçımız var. Bu maçla beraber bütün taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Stadımızı mümkün mertebe doldurmalarını ve 90 dakika boyunca yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz de onların yüzünü güldürüp inşallah bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz ve bu yolda da kendilerine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Arda kalede devam edecek"

"Kalede bu hafta değişiklik yapacak mısınız?" sorusuna ise Taşdemir, "Arda Erdursun devam edecek. İnşallah hem maç şansı hem de Arda'nın kaleciliğindeki doğru meziyetleri, onun yanında olur ve genç kalecilerin, özellikle genç oyuncuların, bazen oynaması çok ilk başlangıçta risklidir. Biz de kendisine mümkün mertebe doğru bir maçı seçmeye çalıştık ekibimizle beraber. Arda sahada duruşuyla gerçekten bizi de mest etti. Bize de güven verdi. İnşallah devam eder. Genç oyuncularımızın genç kalecimizin kaleci daha zordur. Ön plana çıkıp oynamaları bize her zaman gururlandırır, mutlu eder. İnşallah parça parça yeri ve zamanı geldiğinde doğru zamanda genç oyuncularımızı sahaya atmaya çalışacağız. İnşallah da doğru zamanları seçeriz ama devam edecek" yanıtını verdi.

Çalışmalar başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı