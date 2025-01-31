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İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı

İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
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Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Persepolis, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen tecrübeli golcü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Kartal'ın eski takımı Fenerbahçe'den de öğrencisi olan Serdar, deneyimli teknik adamın İran ekibindeki ilk transferi oldu.

İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı.

SERDAR DURSUN'U YANINA ALDI

Persepolis, deneyimli teknik adamın eski takımı Fenerbahçe'den öğrencisi olan ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı

BU SEZON GOLÜ YOK

Serdar Dursun, bu sezon Alanyaspor formasıyla 15 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, 534 dakika süre alsa da bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı ya da asist yapamadı.

İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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