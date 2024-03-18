Kavga sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

Dün akşam oynanan ve maç sonu sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine oyun alanına giren bazı taraftarlarların gerçekleştirdiği saldırı sonrası ortalık karıştı.

"EGEMEN KORKMAZ İRFAN CAN'A SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

"EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ETMEK BUDUR"

Maç sonu sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'ı hedef alan İrfan Can Eğribayat paylaşımına, 'Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.