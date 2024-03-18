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Kavga sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.

Dün akşam oynanan ve maç sonu sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine oyun alanına giren bazı taraftarlarların gerçekleştirdiği saldırı sonrası ortalık karıştı.

"EGEMEN KORKMAZ İRFAN CAN'A SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

"EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ETMEK BUDUR"

Maç sonu sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'ı hedef alan İrfan Can Eğribayat paylaşımına, 'Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.

İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

Kavga sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

Kavga sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Eğribayat Egemen Korkmaz Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

son osmanlı:

bütün bunlar fenerbahçe üzerinde oynanan bir oyun ve maalesef hedefine ulaşmış görünüyor. trabzonlumu yoksa taraftarı bile değilmi bilemem ama bu tür olaylara engel olunamıyorsa stadı boşu boşuna doldurmanın bir anlamı yok

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Panther Panthera:

Yaziklar olsun. Rezil ettiniz bizi dunyaya. Calistigim yerde adamlar bana, siz ne vahsi bir insan toplulugusunuz diye hitap ediyorlar. Turkiye yerine Yunanistan yada Ispanya dusunenler var ya, ayip be, Yeter artik. insan olun biraz ya.

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süleyman koç:

irfan canın demek istediği şu; burda zamanında ekmek yedin artık ömür boyunca kölesi olucan hatta hatta başka klüplere gidince fenere yarıyacak işler yapıcan... olum adam şu an trabzonun ekmeğini yiyor...

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Yahya Akçay:

trabzon ligden men edilecek başka düzelmez bunlar

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