İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral 3. Charles'ın tacını taktığı törende Şampiyonlar Ligi marşına esin kaynağı olan, "Zadok the Priest" çaldı. Marşı duyan futbolseverler büyük şaşkınlık yaşarken sosyal medyada "Maç ne zaman başlıyor?" ve "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Kral 3. Carles'ı tebrik ediyoruz." paylaşımları yapıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles resmen Kral oldu. Kral 3. Charles'ın tacını taktığı törende çalan marşı duyan futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı.

1727 YILINDA BESTELENDİ

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni sırasında 1727'de Kral 2. George için George Frideric Handel tarafından bestelenen "Zadok the Priest" çaldı. O tarihten bu yana tüm taç giyme törenlerinde çalan ve bir gelenek haline gelen marş, futbolseverlere oldukça tanıdık geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNE ESİN KAYNAĞI OLDU

Futbolseverlere tanıdık gelen bu marş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi marşının esin kaynağı. Devler Ligi marşını besteleyen İngiliz besteci Tony Britten, Zadok the Priest'in ezgilerini kullandı. Sosyal medyada futbolseverlerin gündeme taşıdığı marş için yüzlerce yorum yapıldı.

Marş için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Bu, Şampiyonlar Ligi'nin müziği değil mi?

Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Kral 3. Carles'ı tebrik ediyoruz.

Başlama vuruşu ne zaman yapılacak?

Taç takma töreninden fotoğraflar: