İncirliova Belediyespor, Didim Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Aydın derbisinde Didim Belediyespor'u ağırlayan İncirliova Belediyespor, 11 dakika 10 kişi oynamasına rağmen güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Evindeki beşinci maçında ilk 3 puanı alan kırmızı beyazlılar taraftarına bayram sevinci yaşattı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'un sekizinci haftası, Aydın derbisine sahne oldu. Derbide Zoroğlu İncirliova Belediyespor ile Saygın Yapı Didim Belediyespor karşı karşıya geldi. İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanan maça, az sayıda taraftar ilgi gösterdi. Karşılaşmayı İncirliova Belediyespor Kulübü Başkanı Bekir Kaykı ve Didim Belediyespor Kulübü Başkanı Murat Küçüker de izledi. İncirliova Belediyespor, evinde ağırladığı Didim Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Evinde oynadığı 5 maçında ilk kez gol atıp, galip gelen İncirliova temsilcisi, puanını 9'a çıkardı. Didim Belediyespor ise 13 puanda kaldı. Maç sonunda İncirliova Belediyespor evinde aldığı ilk galibiyetin sevinci büyük bir coşkuyla kutladı. - AYDIN