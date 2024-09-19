İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Immobıle ve Santarelli'ye İtalya'da büyük ödül

Beşiktaş'ın 2. Başkanı Hüseyin Yücel'e mükemmeliyet ödülü

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da törene onur konuğu olarak davet edilen

ROMA, - İTALYA'nın başkenti Roma'da 21 Ekim tarihinde düzenlenecek uluslararası "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni" için geri sayım sürüyor.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ses getiren törenin bu yılki sürprizleri kariyerlerini Türkiye'de sürdüren iki İtalyan spor adamına "mükemmeliyet" ödülü verilecek olması.

Jüri heyetinin titiz çalışmaları neticesinde onur konuğu olarak davet edilerek "mükemmeliyet" ödülü takdim edilecek isimler de gün ve gün netlik kazanıyor.

Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin bir projesi olan ödül töreni yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa, kültüre, sanata, spora katkıda bulunan alanının en prestijli isimlerini mükemmel bir şekilde taçlandırıyor.

Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinde görev alan, toplumsal konularda duyarlılığı yüksek, rol model isimler de törenin özel davetlileri arasında yer alıyor.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) katkılarıyla düzenlenen törenin gerçekleştirileceği mekan da en az davetliler kadar özel ve prestijli.

LAZIO'DAN KARA KARTAL'A ALTIN AYAKKABILI EFSANE GOLCÜ; CIRO IMMOBILE

34 yaşındaki İtalyan Milli Futbolcu Ciro Immobile uluslararası "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"nin yıldız futbolcusu olacak.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce İtalya futbol ligi Serie- A'nın ünlü takımı Lazio'da forma giyen efsane forvet 2024-2025 sezonu için Türkiye'de.

Üç büyüklerden siyah beyazlı takım Beşiktaş'la anlaşması futbol camiasında büyük heyecan uyandıran Immobile kısa sürede taraftarların gönlüne girdi.

Ciro Immobile tüm bu muhteşem spor kariyeriyle mükemmeliyet ödülünün sahibi olacak.

ADINI TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN BİR İTALYAN SPOR ADAMI; DANIELE SANTARELLI

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Danielle Santarelli de gönüllere taht kuran bir başka İtalyan spor adamı.

Türk voleybolunun dünyanın zirvesine taşınmasında rolü olam isimlerden biri.

Hem takımın hem Türklerin göz bebeği Santarelli de ülkesi İtalya'da uluslararası mükemmeliyet ödülünü alacak isimlerden biri olacak.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ VE BAŞARILI YÖNETİCİSİ HÜSEYİN YÜCEL'E DE MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ

Siyah Beyazlı takımın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de bu yılki uluslararası

"Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni" ne onur konuğu olarak davet edilen ve ödül alacak isimlerden.

Yücel, göreve geldiğinden itibaren kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Camiada sevilen başarılı iş insanı ve spor yöneticisi Hüseyin Yücel kulübün transfer atağında kritik rol üstlendi.

DÜNYANIN FİLESİNDE TÜRK İZİ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da törene onur konuğu olarak davet edilen ve mükemmeliyet ödülü alacak özel bir isim.Baskan Üstündağ; Türk voleybolunun son yıllardaki hızlı yükselişinde önemli bir pay sahibi. TVF Başkanı Üstündağ; milli takımların büyük atılım göstermesi, uluslararası spor arenasında başarılara imza atması, kadın voleybol milli takımının dünyanın önde gelen takımları arasına girmesi ve en önemlisi tüm bu başarıların elde edilmesi noktasında kolektif bir sinerjinin yaratılmasındaki çabasıyla ödülü hak ediyor.

GENÇ SPORCULARA DESTEK VEREN İŞ İNSANI: EMRE GÖKDEMİR

Bu yılki ödül törenine davet edilen isimler arasında genç sporculara destek veren, onlara yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projelerinde yer alan iş insanı Emre Gökdemir de bulunuyor.

İTALYAN SPOR BAKANI'NA JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İki yıldır İtalya Spor Bakanı olarak görev yapan Andrea Abodi de jüri heyeti tarafından özel ödüle layık görüldü.

Abodi için bu yıl ülkesi adına tarihi bir görevi başarıyla yerine getirdi. Hem ülkesinin 26'ncı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na mükemmel bir ev sahipliği yapmasında kritik görev ve sorumluluk üstlendi. Hem olimpiyat madalyalı İtalyan atletlerin başarılarının devamını sağlamalarında öncü güç olma rolünü başarıyla yerine getirdi. İtalyan sporcular ülkelerinin yanı sıra Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da tarih yazdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen tören yıldızlar geçidine sahne olmuş dünya basınında geniş yer almıştı.

Yine alanının efsane isimleri mükemmeliyet ödülüne layık görülmüştü.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Grevina, Inter'in efsane futbolcusu ve aynı zamanda kulübün başkan yardımcısı olarak görev yapan Arjantinli Javier Zanetti, İtalya'nın efsane eski milli kalecisi Dino Zoff, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella mükemmeliyet ödülü alan ünlü isimlerden bazılarıydı. Öte yandan bu yıl ödül alacak diğer isimler de netlik kazandıkça kamuoyuyla paylaşılacak. SARAYLARA LAYIK TÖRENİN ADRESİ: "VALENTINI SARAYI"

Ödül töreninin gerçekleşeceği Roma'nın simge yapılarından biri olan Venedik Meydanı'ndaki tarihi ve görkemli Palazzo Valentini yani Valentini Sarayı sanattan spora adeta yıldızlar geçidine sahne olacak.