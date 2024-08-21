Üye Girişi
Haberler

İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkay Gündoğan'ın ardından Bayern Münih'in kalesini koruyan 38 yaşındaki Alman file bekçisi Manuel Neuer de milli takım kariyerini noktaladı. Neuer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Manuel Neuer, milli takıma veda etti. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun" ifadelerini kullandı.

İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerinde 94 maçta forma giydi. Deneyimli eldiven bu karşılaşmaların 51'inde kalesini gole kapattı. 118 gol yiyen Neuer, Almanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İLKAY GÜNDOĞAN DA BIRAKMIŞTI

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerden, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. İlkay , veda açıklamasında "Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" ifadelerini kullanmıştı. Almanya Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, 19 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan Manuel Neuer Sosyal Medya Bayern Münih Manuel Neuer Milli Takım Almanya Almanya Futbol Dünya Spor Futbol Spor Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipler kim? GS Young Boys'u geçerse rakipler kim olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı?
title