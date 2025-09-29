Haberler

Canlı anlatım! Maç golle başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmada Beşiktaş, 1-0 önde.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

CANLI ANLATIM:

5' GOL RAFA SILVA! Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.

4' GOOOLLL! Beşiktaş, Rafa Silva ile 1-0 öne geçti.

2' Tayfur Bingöl, rakip yarı alanda Rafa Silva'ya faul yaptı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

