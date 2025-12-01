Haberler

Canlı anlatım! Günlerdir beklenen dev derbi başladı

Canlı anlatım! Günlerdir beklenen dev derbi başladı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray : Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

6' Fenerbahçe oyun kurmaya çalışıyor, Galatasaray izin vermiyor.

3' İki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

1' Derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bu kadroyla çıkan gs çok gol yer.

Haber YorumlarıTomarzalı:

Tabi,tabi...5-6-7 . Kayseri spor da 9 yedek futbolcu ile gelip beraberlik almıştı,hatırlamanda fayda var!!!!

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

adil bir mücadele olur umarız.

Haber Yorumları7wjx7h48pt:

3 tane ayarız çok rahat hemde

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
