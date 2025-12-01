Canlı anlatım! Günlerdir beklenen dev derbi başladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
Galatasaray : Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.
CANLI ANLATIM:
6' Fenerbahçe oyun kurmaya çalışıyor, Galatasaray izin vermiyor.
3' İki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.
1' Derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.